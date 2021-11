Bonucci, un défenseur à l’âme « tueuse »

22/11/2021 à 06h30 CET

La Juventus a réussi à battre la Lazio (0-2) grâce au doublé de Léonard Bonucci, les deux buts de la pointe des onze mètres. Victoire importante après des premiers mois irréguliers de compétition au retour de Massimiliano Allegri.

Bonucci est devenu avec ses deux buts, dans le Premier défenseur à marquer un doublé sur penalty lors d’un match de Serie A depuis Maurizio Domizzi avec Napoli en octobre 2007.

Le premier but est intervenu après un penalty très contesté sur le terrain par ceux de Sarri, commis par Danilo Cataldi à Morata, qu’après l’intervention du VAR c’était Bonucci chargé de le matérialiser. Le capitaine de La Vecchia Signora, était chargé de frapper à nouveau le penalty, qui, comme dans le premier but, s’est retrouvé au fond des filets et avec cela a porté le score à 0-2, ce qui a donné la paix à l’équipe de Massimiliano Allegri dans la section finale de la réunion avec les trois points assurés.

Le défenseur meilleur buteur de la dernière décennie en Italie

Avec son doublé contre la Lazio, Bonucci ajoute 26 buts au cours de la dernière décennie en Serie A. Avec ce chiffre, il se classe comme le défenseur avec le plus de buts dans la compétition nationale italienne, devant des joueurs comme Florenzi ou Gosens.

Bonucci 26Gosens 25Florenzi 25De Silvestri 24Gonzalo Rodríguez 22