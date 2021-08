Bonus de l’édition Dynasty vs MVP

in

La date de sortie de l’accès anticipé de Madden 22 est presque arrivée et les éditions MVP et Dynasty sont livrées avec des bonus similaires et uniques.

Il s’agit du dernier opus de la série de football sans fin et il s’accompagne de quelques améliorations apportées aux modes préférés des fans tels que Franchise. Certaines de ces nouvelles mises à jour incluent de nouvelles fonctionnalités de détection, mais elles ne seront disponibles qu’après le lancement.

Vous pouvez simplement profiter de l’essai de 10 heures si vous souhaitez attendre le dépistage, mais – si vous êtes extrêmement impatient – vous pouvez jouer au jeu complet dès demain.

A quelle heure sort Madden 22 ?

La date et l’heure de sortie de l’accès anticipé de Madden 22 seront disponibles à 15h00 PT, 18h00 HE et 23h00 BST le 16 août pour PC sur Origin.

Quant à PlayStation et Xbox, le jeu sera disponible à 21h00 PT le 16 août, ainsi qu’à 00h00 HE et 00h00 BST le 17 août. Toutes ces heures sont celles où vous pourrez jouer au jeu sans aucune restriction.

Comment jouer à Madden 22 tôt

La seule façon de jouer à Madden 22 en accès anticipé est de pré-commander l’édition MVP ou Dynasty.

Mais, bien que ce soit la seule façon de jouer au jeu complet avant le 20 août, vous pouvez simplement profiter de l’essai de 10 heures sur EA Play si vous ne voulez pas payer autant. Si vous n’êtes pas sûr d’acheter le versement de cette année, vous devriez essayer l’essai EA Play car un abonnement peut coûter aussi peu que 3,99 £.

Cependant, si vous êtes complètement sûr d’acheter la prochaine entrée, vous devez connaître les différences entre les éditions MVP et Dynasty.

MVP vs édition Dynasty

La différence la plus évidente est que le package MVP coûte 89,99 £ tandis que l’édition Dynasty est au prix de 109,99 £.

Les deux packs deviennent jouables les 16 et 17 août et ils sont également livrés avec une mise à niveau gratuite de nouvelle génération si vous jouez actuellement sur Xbox One ou PS4. Bien que ce soient les similitudes, la version Dynasty a quelques bonus supplémentaires :

Bonus MVP :

Madden NFL 22 PS4 et PS5 3 jours d’accès anticipé Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 60 Franchise Staff Points Cover Athlète Elite Item Brady Gear Capsule

Bonus Dynastie :

Édition Dynasty PS4 et PS5 Accès anticipé de 3 jours Brady ou Mahomes Power Up Item Carte de stratégie Elite Passer 100 Franchise Staff Points Cover Athlete Elite Item Cover Athlete Legends Pack Et plus

