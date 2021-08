Bonus sans réclamation en assurance maladie : voici tout ce que vous devez savoir sur

Les clients qui ne sont pas satisfaits de leur assureur actuel et souhaitent transférer leur police à un meilleur assureur peuvent même faire transférer la PNE au nouvel assureur.

Lorsque vous souscrivez une police d’assurance, vous payez chaque année une prime à l’assureur en fonction de la couverture offerte. Au cours de l’année d’assurance, si le besoin survient en raison d’une perte financière, vous faites une réclamation auprès de l’assureur et l’assureur indemnise la perte financière subie. C’est généralement ainsi que fonctionne une police d’assurance.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous ne présentiez aucune réclamation au cours d’une année d’assurance donnée ? Dans le cadre de deux polices d’assurance générale – l’assurance maladie et l’assurance automobile – si vous ne faites aucune réclamation au cours d’une année d’assurance, l’assureur vous accorde une incitation connue sous le nom de PNE ou « No Claim Bonus ». La PNE est offerte aux clients chaque année à condition qu’ils ne déposent aucune réclamation au cours de l’année d’assurance. Le bonus de non-réclamation est généralement une récompense que l’assureur verse au preneur d’assurance pour ne pas avoir déposé de réclamation au cours d’une année d’assurance. C’est aussi un moyen de récompenser les assurés pour leur fidélité. Parfois, offrir un bonus sans réclamation est beaucoup moins cher que de payer pour une réclamation qui peut atteindre des centaines de milliers de dollars.

Plus important encore, le bonus offert par l’assureur est de nature cumulative et il ne cesse d’augmenter avec chaque année sans sinistre. Le bonus offert en cas d’assurance maladie peut être utilisé sous la forme d’une réduction sur la prime de la police suivante, d’une augmentation de la somme assurée sans aucun changement dans la prime de la police ou d’autres avantages tels que les abonnements Gym, Spa et Yoga, ou une réduction sur le bien-être -Produits connexes. Plus important encore, la PNE s’applique à la fois aux régimes d’assurance maladie individuels et familiaux. Si vous avez un plan de santé individuel et que vous ne faites aucune réclamation tout au long de l’année d’assurance, l’assureur vous récompense avec un bonus sans réclamation. De même, si vous avez un régime flottant familial et que personne parmi les personnes assurées dans le régime ne fait de réclamation, l’assureur récompense également ici un bonus de non-réclamation.

Le bonus offert via NCB est soumis aux conditions générales de chaque assureur. Alors que certains assureurs peuvent autoriser l’augmentation de la somme assurée, certains peuvent offrir une remise sur la prime ou une remise sur les produits et services de bien-être. Lors de l’achat d’un régime d’assurance maladie, assurez-vous de vérifier auprès de l’assureur les avantages offerts par la PNE. Auparavant, la plupart des polices d’assurance maladie autorisaient la majoration de la somme assurée par le biais de bonus sans sinistre dans la limite d’un maximum de 50 %. Cependant, il existe maintenant des plans d’assurance maladie disponibles sur le marché qui vous permettent d’augmenter la somme assurée jusqu’à 200 %. Supposons, par exemple, que M. Rohit – 30 ans – achète un régime d’assurance maladie avec une somme de Rs 5 lakh assurée et pendant quatre années consécutives, il ne dépose aucune réclamation. Désormais, pour chaque année sans sinistre, la somme assurée du régime d’assurance maladie de Rohit augmentera de 50 %, soit Rs 2,5 lakh. Après quatre années sans sinistre, la somme assurée de son régime d’assurance maladie passera à Rs 15 lakh, soit une amélioration de 200 %.

Pour l’instant, cette caractéristique exclusive d’une augmentation de 200 % de la somme assurée par le biais du bonus sans réclamation n’est disponible que dans le plan Care Plus de Care Health Insurance. Une autre caractéristique intéressante du plan Care Plus de Care Health Insurance est qu’il s’accompagne d’un avantage intégré appelé Protection de bonus sans réclamation. Habituellement, si vous avez un régime d’assurance-maladie et au cours de l’année d’assurance, même si vous déposez une réclamation aussi faible que 10 % de la somme assurée, le bonus sans réclamation est complètement annulé. Cependant, avec la fonction de protection du bonus sans réclamation, le bonus sans réclamation reste inchangé à condition que le montant de la réclamation ne dépasse pas 25 % de la somme totale assurée.

Les clients qui ne sont pas satisfaits de leur assureur actuel et souhaitent transférer leur police à un meilleur assureur peuvent même faire transférer la PNE au nouvel assureur. Cependant, pour bénéficier des prestations de la PNE, il faut s’assurer de renouveler la police d’assurance-maladie avant la date de renouvellement. Chaque assureur accorde aux clients un délai de grâce maximum de 30 jours après la date de renouvellement initial pour renouveler leur police d’assurance-maladie. Si le client ne renouvelle pas la police d’assurance-maladie même pendant la période de grâce, tous les avantages de la PNE sont perdus et ne peuvent jamais être réactivés.

Avec l’inflation médicale qui augmente à un rythme à deux chiffres et le coût des hospitalisations et autres dépenses médicales atteignant le ciel, il devient impératif d’avoir un régime d’assurance maladie en place pour toute circonstance imprévue. Pour vaincre l’inflation médicale, le bonus sans réclamation est un excellent moyen d’augmenter votre capital assuré sans rien payer de plus de votre poche. Alors, restez en forme et en bonne santé, et profitez au maximum de votre régime d’assurance-maladie en cas de besoin.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

