Bonus UFC 265 : quatre combattants sont récompensés pour Performance of The Night

7 août 2021 ; Houston, Texas, États-Unis ; Michael Chiesa (gants rouges) combat Vicente Luque (gants bleus) lors de l’UFC 265 au Toyota Center. Crédit obligatoire : Troy Taormina-USA TODAY Sports

L’événement numéroté de ce soir avait eu plus de bonus que la normale, avec six, deux de plus que la normale.

Après l’achèvement de l’UFC 265, quatre combattants ont été récompensés par 50 000 $ par concept de “Le spectacle de la nuit”, et le bonus de “Le combat de la nuit”. Ce sont les gagnants d’un incitatif supplémentaire.

Avertissement

Performance de la nuit : Miles Johns

Miles John s’est fait remarquer dès les premières préliminaires, avec une victoire effective de TKO. Le combattant de Fortis MMA face Anderson Dos Santos, et il a été imposé d’une manière formidable. Johns il cherchait des combinaisons entre coups de poing et coups de pied. Déjà dans le troisième, un bref oubli dans la défense du Brésilien, était juste suffisant et nécessaire pour une combinaison rapide de poings, et remporter la victoire par KO.

Performance de la nuit : Jessica Penne

Après une séquence de défaites de quatre ans, Jessica Penne surpris ça 2021 après avoir gagné en UFC Vegas 24, ce soir, il a encore gagné et a surpris tout le monde, réalisant sa première séquence de victoires et remportant un supplément de 50 000 $ après avoir soumis à Karolina Kowalkiewicz.

L’ancien challenger de la ceinture poids paille a fait l’erreur d’aller au tapis avec Jessica, qui n’a pas eu besoin de longtemps pour trouver le moment d’une transition et quelques secondes plus tard pour la maîtriser avec un verrou de bras, en la remettant à Karolina leur cinquième défaite consécutive.

Spectacle de la nuit : Vicente Luque

Vicente Luque Il a démontré la puissance de ses poings et de son équilibre à la fois debout et sur le tapis, et encore une fois il l’a fait avec Michel Chiesa. Le Brésilien aux racines chiliennes liées à Chiesa réussissant à ce que son rival sente le coup, mais l’Américain décide de le porter à la toile et essaie de chercher l’achèvement. Cependant, le combattant de Sanford MMA, réussi à s’échapper et à inverser l’achèvement en fermant un D’Arce ChokeIl n’a fallu qu’un grattage pour s’assurer qu’il ne s’échappe pas, réussissant à en finir avec l’invaincu de son rival en poids welter. Luque chaque fois qu’il est plus proche d’une chance pour la ceinture, en plus d’être un problème pour son ami et champion actuel Kamaru Usman.

Performance de la nuit : Ciryl Gane

Ciryl Gane continue de prolonger son invaincu, et donnant à parler avec une victoire par TKO au troisième tour avant Derrick Lewis dans l’événement principal, couronnement du champion par intérim des poids lourds deux ans seulement après ses débuts dans l’Octogone.

je gagne Il a profité de sa capacité inhabituelle dans la division et a profité de la fatigue de son rival, enchaînant une série d’échanges, réussissant à l’emmener jusqu’à la toile, puis le frappait jusqu’à ce que l’arbitre décide d’arrêter le combat. Maintenant, il devra faire face François Ngannou à une date à définir pour unifier les ceintures pleines.

Combat de la nuit : Rafael Fiziev vs. Bobby vert

Rafael Fiziev Il n’a pas eu un combat facile après 15 minutes de combat intense. En vedette dans l’un des combats les plus techniques de l’année. Les deux premiers tours étaient serrés. Le troisième semblait provenir de Vert. Mais au moment de la décision, Fiziev avait un 30-27, et quelques 29-28 dans la décision. Une fin controversée, mais les deux ont été récompensés par 50 000 $ Additionnel

Publicité