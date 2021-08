Bonus UFC Vegas 33 : Quatre combattants sont attribués après la carte

in

LAS VEGAS, NEVADA – 31 JUILLET: (RL) Jason Witt frappe Bryan Barberena dans un combat de poids welters lors de l’événement UFC Fight Night à l’UFC APEX le 31 juillet 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Chris Unger / Zuffa LLC)

UFC a remis quatre prix après l’undercard de ce samedi, dont une victoire de recrue dans l’Octogone.

Après l’undercard UFC Vegas 33, quatre combattants ont pris 50 000 dollars supplémentaires après leurs performances dans le UFC Apex Las Vegas.

Performance de la nuit : Cheyanne Buys

Cheyanne Buys a déclaré être en faillite après avoir déménagé de Dallas à Las Vegas. Mais avec le KO en seulement 60 secondes pour Gloria de Paula, Gagné 50 000 dollars pour l’aider avec ses problèmes financiers. Achats il a décroché un coup de pied quelques secondes avant qu’il ne soit jugé illégal. Pour ensuite achever son rival et remporter la victoire.

Performance de la nuit : Melsik Baghdasaryan

A ses débuts en UFC, Melsik Baghdasaryan a éliminé son adversaire au premier tour. Un coup de pied brutal brutal a privé son adversaire de stabilité et l’a envoyé au tapis. Un coup de poing au visage de son rival depuis cette position a suffi pour arrêter le combat et lui donner la victoire.

Combat de la nuit : Jason Witt vs. Bryan Barberena

Le troisième tour du match entre Jason witt Oui Bryan Barberena C’était insensé, et statistiquement, le combat aurait pu être pour n’importe qui. Barberena triplé à Witt dans les coups. Mais il a aussi réussi huit tacles et dominé pendant plus de quatre minutes sur la toile. Un juge a qualifié le combat de match nul 28-28. Mais les deux autres ont donné le vainqueur à Witt.

