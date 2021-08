Bonus UFC Vegas 34: Bahamondes est récompensé après avoir obtenu sa première victoire officielle à l’intérieur de l’Octogone

in

UFC récompense avec quatre bonus après la carte ce samedi, dont deux combattants qui ont obtenu leur première victoire à l’intérieur de l’Octogone.

Après la fin de l’UFC Vegas 34, les élus ont 50 000 $ de suppléments après leurs victoires respectives. Ce sont les combattants qui ont reçu une prime et une incitation dans leur carrière.

Spectacle de la nuit : Ignacio Bahamondes

Le Chilien Ignacio Bahamondes a mené un combat intelligent et technique contre Robert Roosevelt. Bien que techniquement, il ait remporté le combat aux points pour ses dominos du début à la fin. Il a profité d’un oubli de son rival pour enchaîner un coup de pied brutal et remporter la victoire par KO.

C’était cinq secondes avant la fin du match. Réussir sa première victoire officielle dans l’Octogone et gagner une grande incitation à continuer à donner de quoi parler lors de son passage à travers l’événement de MMA le plus important au monde.

Performance de la nuit : William Knight

Guillaume chevalier a dépassé sa première victoire dans l’Octogone avec une belle performance contre Fabio Chérant. Avec une main gauche précise et efficace, après la chute de son rival, il a terminé avec des coups jusqu’à ce que l’arbitre décide de mettre fin au combat. Gagner sa neuvième victoire pour KO / TKO.

Performance de la nuit : Josiane Nunes

Josiane Nunes n’a pas été intimidé par la hauteur de Béa malecki et a montré sa forte frappe. Même si Malecki Elle a eu ses moments dans le combat, la Brésilienne a imposé son solide répertoire à ses pieds et a décroché un poing précis au premier tour. Emmener le Suédois sur la toile et avec l’arbitre arrêter rapidement le combat. Une première où il a laissé entendre que le natif de Curitiba vient avec de grandes aspirations.

Spectacle de la nuit : Alexandre Pantoja

Alexandre Pantoja n’a pas donné de chance à Brandon Royval et il l’a montré parce qu’il évite d’atteindre la décision des juges et cherche toujours un moyen d’obtenir la victoire par KO ou par achèvement.

Au second tour, quand ils sont retournés à la toile, Pantoja réussi à monter sur le dos de son rival. Je n’ai besoin que de quelques secondes pour fermer le kill et remporter la victoire. Avec ça, j’assure un nouveau combat avec le champion actuel Brandon Moreno, qu’il a déjà battu deux fois : En Le combattant ultime 24 et le premier événement de UFC au le Chili.

