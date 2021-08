Bonus UFC Vegas 35 : Giga Chikadze remporte son premier combat d’étoiles dans l’Octogone et reçoit son troisième bonus de nuit

Les UFC attribué quatre bonus après l’événement le samedi après-midi, pour la performance et la rémunération des finalistes Ricky Turcios et Brady hiestand après leur prestation.

À la fin de l’UFC Vegas 35, les quatre combattants ont pris 50 000 dollars supplémentaire après le panneau d’affichage tenu dans le Sommet de l’UFC de Las Vegas. Ce sont les gagnants.

Performance de La Nuit : Pat Sabatini

Dans le combat entre Pat Sabatini et Jamall emmers, tous deux ont tenté des finitions sur les jambes de leur rival. Avec Emmers essayer de finir, Sabatini a réussi à renverser la position et a maîtrisé son rival. La victoire était la deuxième dans son passage dans l’Octogone et son premier bonus dans son passage dans l’organisation.

Spectacle de la nuit : Abdul Razak Alhassan

Dans le combat qui a clôturé les préliminaires undercard. Abdul Razak Alhassan est revenu pour trouver la victoire et a mis fin à une séquence de trois défaites après avoir mis KO avec un coup de pied brutal à la tête pour Alessio di Chirico en seulement 17 secondes. Délivrant la première défaite par élimination directe de la carrière de l’Italien et ajoutant sa cinquième victoire par KO / TKO au UFC.

Performance de la nuit : Gerald Meerschaert

Dans le combat d’ouverture de l’affiche principale, Gérard Meerschaert continue de montrer son évolution et a mis fin à la séquence de victoires de Makhmoud Mouradov. Après avoir traversé des moments complexes au premier tour. L’Américain a porté des coups durs qui l’ont favorisé. Pour ensuite profiter du désespoir de son rival et parvenir à le mater avec un mataleon, afin d’entamer une nouvelle séquence de victoires après la défaite avec Khamzat Chimaev au UFC Vegas 11.

Performance de la nuit : Giga Chikadze

Le combat principal de UFC sur ESPN 30, était de beaucoup de pression et de frappe de haut niveau, où Giga Chikadze et Edson Barboza ils ont tout inventé. La première scie ronde Chikadze avec des coups et des coups de pied durs à son rival. Barboza Il n’a pas été intimidé et a répondu avec quelques ajustements à son compte. Déjà au troisième tour, Chidkaze il a augmenté l’intensité et mis la pression, réussissant à laisser Barboza abasourdi. Après une brève interaction sur le terrain, Gigue réussi à assommer et à obtenir son troisième bonus consécutif. Twitter : https://twitter.com/mmaunola

