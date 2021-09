Bonus UFC Vegas 37: Anthony Smith augmente sa séquence de victoires et est récompensé après avoir soumis Ryan Spann dans l’étoile de la carte

UFC remis quatre bons après l’événement cet après-midi. Ceux-ci étaient par concept de “Le spectacle de la nuit”, y compris le KO de Joaquin Boucley et la victoire finale d’Anthony Smith.

L’UFC Vegas 37 a eu lieu cet après-midi au Sommet de l’UFC de Las Vegas. Ce sont les gagnants du 50 000 dollars.

Avis

Performance de la nuit : Arman Tsarukyan

La quatrième victoire consécutive de Arman Tsarukyan C’était rapide et sans paperasse. Tsarukyan Il a jeté une gauche qui s’est connectée à Christos Giagos au premier tour et a saisi l’occasion pour remporter la victoire. Après avoir lancé une série de poings, l’arbitre a décidé d’arrêter le combat. j’ai juste besoin 2:09 du tour initial et prenez votre premier bonus.

Performance de la nuit : Nate Maness

Dans un combat sauvage Nate Manesse est revenu d’avoir failli être assommé devant Tony Gravely, Maness il a reçu une punition sévère à la fin du premier tour et a été sauvé par la campagne, mais quelques minutes plus tard, il a remporté la victoire.

Maness Il est sorti plus fort et plus technique au deuxième tour, décrochant une main droite dure pour terminer rapidement ses coups de poing et gagner par TKO. La victoire était la quatrième consécutive et son deuxième bonus consécutif pour Spectacle de la nuit.

Performance de la nuit : Joaquin Buckley

Joaquin Boucley est rapidement devenu connu pour le KO brutal qui est devenu viral. Samedi soir, il a assommé Image de balise Antonio Arroyo dans un combat très intense. Une main droite précise a emmené le Brésilien au tapis, suivi d’une série de coups, l’arbitre a décidé d’arrêter le combat quelques secondes plus tard, réussissant à prendre son troisième bonus pour Performance of The Night.

Performance de la nuit : Anthony Smith

Anthony Smith a obtenu sa troisième victoire consécutive. Dans le combat des étoiles de UFC Vegas 37, “Cœur de Lion” soumis à Ryan Spann après un combat de nombreux échanges et déclarations par les deux rivaux avant l’événement. Antoine a remporté un autre prix pour Représentation de La Nuit, ajoutant le sixième dans son passage à travers l’organisation.

