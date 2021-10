Bonus UFC Vegas 38 : quatre combattants Undercard remportent des prix

in

L’undercard de cet après-midi présentait quatre gagnants de bonus pour Spectacle de la nuit dans les matchs qui faisaient partie des préliminaires undercard.

UFC Vegas 38 a eu lieu dans le UFC Apex. Ce sont les gagnants du 50 000 dollars.

Avis

Spectacle de la nuit : Alejandro Perez

Après une phase instable de 2019, Alejandro Pérez est revenu chercher la victoire en réalisant une arrivée quelque peu différente. Dans le combat d’ouverture, “Turbo” réussi à réaliser un brassard d’une position habituelle pour mater la ceinture noire de Bjj et vétéran de la MMA, Johnny Eduardo au deuxième tour.

Performance de la nuit : Douglas Silva de Andrade

Il y a des KO dus à un petit oubli du rival, une feinte rapide de Douglas d silva concret que dans Gaetano pirrello. Au premier tour, D’Andrade Il a décroché une main gauche brutale et l’a ensuite terminé avec des coups sur la toile. Remporter sa première victoire depuis 2019.

Performance de la nuit : Jamie Mullarkey

Après un début difficile dans l’Octogone, Jamie réussi à rebondir et à trouver le rythme. Lors de sa première victoire, il a mis KO Khama digne. Avec Forgeron de Devonte, non seulement a réalisé sa première séquence de victoires consécutives dans l’Octogone, il est également devenu un peu favorable au premier tour, déjà au second, il a porté une série de coups au corps de l’adversaire pour remporter la victoire en TKO.

Performance de la nuit : Casey O’Neill

L’une des promesses de MMA femme australienne, Casey O’Neill prolongé son invaincu après avoir battu Antonina Chevtchenko. Le combat était compétitif Casey il a imposé la pression au fur et à mesure que le combat progressait. Déjà au deuxième tour, il a réussi à trouver le TKO par le sol et la livre et a réussi à battre la sœur du champion poids mouche de l’organisation.

