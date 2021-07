Booby Portis se retrouve : controverses, travail et finales

“Milwaukee est une ville de cols bleus et je suis un joueur de cols bleus.” C’est ainsi que Bobby Portis s’est défini avant le sixième match capital entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks, la victoire qui a conduit la franchise du Wisconsin aux finales NBA 47 ans plus tard. L’intérieur de 26 ans, après une carrière marquée par la polémique, se retrouve à nouveau. Vous avez sûrement trouvé votre site. Plusieurs fois, il s’agit simplement de cela. L’origine du nom de la ville, la bonne terre, trouver une place pour l’eau, avec elle, honore ses racines. Il s’est frayé un chemin dans un petit marché, dans une ville de près d’un demi-million d’habitants, mais qui a cette allure rurale de petite ville. La commercialisation des peaux d’animaux, l’agriculture et l’élevage sont les premiers pas d’un État qui, malgré son évolution contemporaine, continue d’avoir une grande partie de son moteur économique dans l’industrie lourde. Au milieu de tout cela, Portis se sent comme une ville et la ville se sent comme un héros.

L’expression cols bleus, dans la langue anglaise, fait référence à la classe ouvrière. Normalement, et spécifiquement, quand on parle d’activités qui nécessitent un travail manuel. Elle s’oppose ainsi aux cols blancs, les cols blancs, qui englobent les personnes qui résident dans les plus hautes hiérarchies des pyramides sociales. L’origine du terme vient de la traditionnelle salopette bleue de travail. Les barboteuses, les combinaisons, tout ce que Portis a envie de porter à chaque fois qu’il saute sur la piste. Il comprend sa mission et la remplit, avec son regard hypnotique comme l’un de ses traits les plus charismatiques. Combattez, combattez et descendez dans la boue comme peu dans la ligue. Il célèbre chaque action offensive et défensive et se fond dans la foule du Forum Fiserv chaque fois qu’il le peut. Et, de la même manière, il affronte aussi celui des pavillons rivaux, car son instinct, bien que maîtrisé, est toujours là.

En Espagne, votre nom vous sera familier, mais pas amical. En 2017, une bagarre entre lui et Nikola Mirotic s’est terminée avec l’espagnol-monténégrin à l’hôpital. Ils étaient coéquipiers, dans les Chicago Bulls, mais la tension à l’entraînement était telle qu’après un ou plusieurs coups au visage (selon les sources qui en ont été témoins), l’actuel joueur barcelonais s’est retrouvé au sol pendant plusieurs minutes. Après cela, il a quitté le service pour être soigné médicalement, avec “une commotion cérébrale et des fractures de la mâchoire”, selon le communiqué publié par la franchise au moment de l’altercation. L’événement serait sûrement l’une des raisons du déménagement ultérieur de Mirotic vers les pélicans de la Nouvelle-Orléans, avant d’atterrir précisément sur les Bucks. Dans le cas de Portis, cela signifiait huit matchs de suspension et, sans aucun doute, le moment le plus bas de sa carrière, déjà marquée par la controverse. Cette même saison, sans aller plus loin, Tomas Satoransky, ancien joueur de Barcelone et Séville, a également été victime d’un passage de câble de l’actuel joueur de Milwaukee. Dans une tentative de blocage ratée, cela a provoqué une chute brutale pour le Tchèque, qui a quitté le match avec un écart important. “Je suis assis dans les vestiaires et j’imagine qu’un joueur rival frappe ma mère. Avec ça, je deviens fou et mon objectif va être de te chasser parce que tu as frappé ma mère”, est-il devenu viral récemment sur les réseaux. Quelques mots de Portis lui-même dans ses premières années en championnat, celles qui l’ont accompagné avant tous ses matchs, en prélude à tout ce qui a suivi.

Dans le Wisconsin, “la meilleure chose qui soit arrivée” à sa carrière, ils ne connaissent pas ce côté de Booby, avec un nom malicieusement sympathique. Pour l’instant, le comportement de l’attaquant est exemplaire. Si, après une multitude de pièces de théâtre, ses pulsions l’amènent à chercher ses rivaux du regard, il n’en vient à aucune occasion aux mains. Pas même aux grandes confrontations verbales. Il se borne à jouer et, comme il l’indique lui-même, à travailler. Il est conscient de son rôle et, avec lui, il relance une carrière qui a peut-être encore un long chemin à parcourir. Il a trouvé un moyen de canaliser son caractère volcanique: désormais, les explosions prennent la forme de sueur, d’intensité et d’une multitude d’intangibles pour l’équipe ; mais pas seulement ça.

À ses deuxièmes séries éliminatoires, il affiche une moyenne de 9,3 points et 5,4 rebonds. En importance relative, son statut s’est multiplié : en phase finale, il est le troisième joueur de l’équipe en termes de points par possession et le deuxième en termes de rebonds. Avec 17,6 points pour 36 possessions, il n’a en tête que Giannis Antetokounmpo (27,1) et Khris Middleton (21,5).; Avec 10,6 arrêts, il n’est derrière que le joueur de la franchise (12,2), selon les données de la NBA elle-même, recueillies par Juan Estévez sur son site officiel. Il a disparu de la rotation de la série contre les Brooklyn Nets, mais ce n’était pas un problème. Aucun mauvais geste ni aucun reproche à Mike Budenholzer, qui trouve en lui l’un des principaux moyens d’apporter ces changements qui lui ont tant coûté. Dans votre cas, même atteindre la catégorie d’obligatoire. Antetokounmpo étant absent, en raison d’une hyperextension de son genou gauche lors du match 4 contre les Hawks, Portis a été choisi pour le remplacer dans le onze de départ. Une responsabilité capitale que, comme l’indiquent les résultats, les Finales NBA elles-mêmes ont su accepter. Si les Bucks sont là où ils sont, en grande partie, c’est aussi grâce à Bobby, dont le nom a déjà été scandé par les fans de Buck à plus d’une occasion. Lors du cinquième match des demi-finales, il a réalisé sa meilleure performance en séries éliminatoires : 22 points et 8 rebonds. Aux côtés de Brook López, le grand héros de la nuit, il dominait un tableau orphelin du géant grec, clé du résultat final de la rencontre.

“Tant que tu crois en toi, peu importe ce que les autres disent ou pensent. Reste enfermé ! Ça grossit toujours après. Amour”, “Rien n’est devenu quelque chose ! Merci mon Dieu ! 4 de plus, Mike j’adore », peut-on lire dans les derniers messages de son Twitter, sur la couverture desquels il a inscrit le mot « outsider ». Ce qu’il ressent et ce qu’il veut transmettre, à la fois lui et la franchise. Après deux tentatives frustrées d’ascension vers le ring, les Bucks sont plus proches que (presque) jamais de la gloire, atteinte il y a seulement un demi-siècle, en 1971. Cette fois, avec une nouvelle culture en construction, celle qui se vante et Elle se vante de son caractère rural et travailleur et brille dans le noir. Jrue Holiday, Khris Middleton… Des stars qui ne vont pas bien sous les projecteurs. A l’image de Bobby qui, si l’absence d’Antetokounmpo se confirme ce matin, pourrait entamer ses premières finales NBA. Un joueur col bleu.