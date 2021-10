Book Track obtient une interface rafraîchie, de nouveaux widgets, plus

Book Track est une application pour ceux qui ont besoin de gérer et d’organiser leurs collections de livres en un seul endroit. Lancé début 2020, Book Track a reçu une mise à jour majeure jeudi avec une interface rafraîchie, de nouveaux widgets d’écran d’accueil, et plus encore.

L’écran principal de l’application a été entièrement repensé pour le rendre plus propre et plus fonctionnel, tout en offrant plus de détails sur la bibliothèque de l’utilisateur. Sur iPadOS et macOS, Book Track propose désormais une mise en page à trois colonnes qui tire parti des écrans plus grands pour afficher plus de contenu.

Les nouveaux widgets de l’écran d’accueil permettent aux utilisateurs de suivre leurs statistiques de lecture sans même avoir à ouvrir l’application. La mise à jour est également livrée avec un raccourci pour ajouter de nouveaux livres et un champ pour indiquer à l’application quand vous avez acheté chaque livre.

Comme je l’ai décrit dans ma critique de l’année dernière, Book Track m’a impressionné pour ses fonctionnalités. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’application est une option permettant de scanner le code-barres d’un livre, puis de le trouver en ligne pour l’ajouter à votre bibliothèque. Les utilisateurs peuvent également ajouter des balises personnalisées aux livres afin de les retrouver ensuite en utilisant des filtres précis.

Book Track est disponible gratuitement sur l’App Store iOS et la version macOS de l’application est disponible sur le Mac App Store. Un seul achat in-app de 5,99 $ sur iOS et de 10,99 $ sur macOS déverrouille toutes les fonctionnalités de l’application.

