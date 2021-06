Booker claque les Lakers, les Suns éliminent les champions

04/06/21 à 9:05 CEST

.

Devin Booker, avec une performance impressionnante de 47 points, a frappé les Los Angeles Lakers de LeBron James et Marc Gasol (100-113), qui ne revalidera pas la bague obtenue dans la “bulle” après que les Phoenix Suns ont donné la cloche et les ont éliminés des playoffs au premier tour (2 -4).

Le terrible échec de l’équipe de Los Angeles s’est concrétisé dans une nuit à oublier au Staples Center de la ville californienne.

Booker a massacré les champions en titre de la NBA avec une première mi-temps paradisiaque au cours de laquelle il a marqué 33 points (7 sur 8 sur 3 points), seulement 8 de moins que toute l’équipe locale en première mi-temps (41-62).

Les Suns ont gagné par 29 points au deuxième quart et ils ont secoué sans pitié des Lakers totalement abattus qui, malgré tout, ont tenté jusqu’au dernier moment un retour impossible.

A l’intérieur d’une fantastique performance collective des Suns (51% en plans de champs et sur 3s), Booker était accompagné d’un Jae Crowder précis qui a ajouté 18 points, tous dans les moments chauds du duel.

Chez les Lakers, LeBron James a été le plus remarquable avec 29 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

Marc Gasol était le starter et n’a pas contribué aux points mais 7 passes et 3 rebonds en 17 minutes.

Anthony Davis, qui a raté le cinquième match en raison d’une blessure à l’aine, a commencé pour les Lakers, mais a dû abandonner après avoir joué seulement cinq minutes.

Bien que les Suns se soient montrés tout au long de la série comme une équipe beaucoup plus forte, l’effondrement des Lakers reste une énorme surprise.

Ceux en violet et or étaient les grands prétendants au ring en début de saison et leur favoritisme n’a été menacé que lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé la signature de James Harden pour accompagner Kevin Durant et Kyrie Irving.

Après s’être proclamés champions l’an dernier, les Lakers se sont déplacés avec audace sur le marché et se sont renforcés avec des joueurs très contrastés tels que Marc Gasol, Montrezl Harrell, Dennis Schroder et Wesley Matthews.

La saison a été une épreuve pour les Lakers.

Anthony Davis et LeBron James étaient absents pendant des semaines en raison d’une blessure, Marc Gasol a été infecté par un coronavirus, Andre Drummond est arrivé en tant que signature stellaire en mars mais n’a pas répondu aux attentes, et une finale de saison régulière très irrégulière les a condamnés au play-in après avoir terminé septième de la Conférence Ouest.

Les Lakers espéraient courir, retrouver leur tonus physique et affiner leur alchimie en séries éliminatoires, mais les Suns les ont renvoyés chez eux dès le premier échange et en toute justice.

RÉSERVATEUR MORTEL

Les Lakers avaient conspiré pour prolonger la série telle qu’elle était jusqu’au match 7, mais Devin Booker n’était pas pour le travail.

Mortel et totalement imparable, le gardien a marqué les six triples qu’il a tenté au premier quart-temps, il a obtenu 22 points, il a marqué le seul 0-11 run pour les Suns, et cela a fait voler en éclats à la fois la défense et le moral des Lakers (14-36).

Le premier quart de l’équipe de Phoenix aurait rêvé de n’importe lequel de leurs fans, puisqu’ils ont tiré au panier avec une efficacité étonnante (68% en field goal et 77% en triple).

La situation chez les Lakers était à l’opposé.

Marc Gasol est sorti comme centre de départ à la place d’André Drummond (Il n’a pas foulé le court de toute la nuit) et Anthony Davis a donné l’espoir d’être récupéré dès le départ.

Mais la retraite de Davis, qui n’était visiblement pas prête, s’est accompagnée d’un manque colossal d’idées et de fraîcheur en attaque (29% des field goal).

La chance n’était pas du côté des Angelenos et leur malheur s’est poursuivi au deuxième quart.

Des tirs qui sortaient de l’intérieur, des ratés dans des tirs faciles, des jeux fractionnés qui allaient aux Suns…

James a essayé de faire la guerre tout seul, mais un triplé de Cameron Johnson après une nouvelle riposte des Suns a mené le match à un écart scandaleux (18-45 avec 8,31 à jouer).

Serrés et sans aucune trace d’inspiration, les Lakers ont essayé de conserver tout signe d’espoir lors d’une soirée misérable, à tel point que leurs fans ont presque célébré quand la différence est passée de 20 pointss (36-55 avec 3.12 à jouer).

Mais on ne demandait pas grand-chose aux Lakers qui affrontaient un Booker à leur sauce et les Suns avec une attaque fabuleuse qui dominait à volonté la première mi-temps (41-62).

FOI ET FIERTÉ

Vaincre une franchise avec une séquence de champions comme les Lakers demande des efforts jusqu’à la dernière seconde, et les Lakers se sont tournés vers la foi et la fierté pour rechercher le miracle. Par manque d’envie ce n’était pas.

Le troisième quart a commencé avec Dennis Schroder et Kentavious Caldwell-Pope attaquant la zone, avec Gasol délivrant quatre passes décisives consécutives, et avec un James à l’épreuve du feu imaginant un retour hypothétique et encore lointain.

Avec un basket bien plus agile et intense que celui de la première mi-temps, les Lakers ont progressivement aplani la différence et un triplé d’un combattant Wesley Matthews leur a fait croire au machado (58-73 avec 7,18 à jouer).

Il était temps pour les Suns de garder la tête froide et les nerfs d’acier, car, entre un effort gaspillant de Schroder et un formidable dunk de James, les Lakers frappaient déjà à la porte (64-77 en l’absence de 4.42).

Mais ceux de Phoenix sont restés calmes et sur les lancers francs ils ont gardé leurs distances pour ne pas perdre la tête (76-89).

Les Lakers ont continué au dernier quart avec les cinq faibles qui, avec l’agression, le travail physique et les multiples changements de défense, avaient changé le jeu, au moins en termes de sensations.

Et il y avait des moments où ils croyaient à une nuit magique comme lorsque Caldwell-Pope a mis la rencontre à portée de main (84-94 en l’absence de 8.06).

Cependant, à cette époque Le vétéran de Chris Paul a semblé perdre les décibels avec une course de 0-7.

En désespoir de cause, Talen Horton-Tucker a marqué trois paniers consécutifs pour les hôtes, dont un superbe dunk après un rebond offensif.

Mais Crowder, peut-être le rival le plus détesté par les fans de Los Angeles dans cette série, est apparu comme l’ennemi parfait. pour marquer deux 3 points dans la dernière ligne droite qui a brisé les rêves des Lakers.