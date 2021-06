Booker est prêt – AS.com

La Phoenix Suns Arena grondait comme rarement. Son architecture, en forme de coupole enveloppante, y contribue ; mais l’origine des rugissements peu comprise des structures architecturales. Ceux de l’Arizona, une décennie plus tard, sont revenus en finale de la Conférence Ouest. Ils voulaient des finales et ils avaient des finales. Ils voulaient des étoiles et, malgré tout, ils avaient des étoiles. Kawhi Leonard et Chris Paul n’étaient pas là, mais Paul George et Devin Booker étaient là. Ils ont répondu comme l’occasion l’exigeait. Dans une pulsation où il ne pouvait rester qu’un seul, c’était le second, qui, malgré sa jeunesse, choisissait mieux les moments : George commençait par tout et Devin gardait le meilleur pour la fin. 34 points pour le premier, mais, pour le second, un triple-double avec ustensiles inclus : il semble prêt à, dès ses premiers playoffs, régner dans l’Ouest. 40 points, 13 rebonds et 11 passes décisives avec 51,7% de field goal et 42,9% dans le triple. L’ancienneté manquait, mais la jeunesse peut aussi compter pour elle. Cela peut en valoir deux. 120-114 et 1-0 dans la série, qui débute par un match avec de quoi briller.

Par statut au sein de la ligue, au sein de leurs propres équipes et en raison de querelles passées qui, en période de charge maximale, ont besoin de peu à exploiter, Booker et Paul ont été appelés à être les leaders aujourd’hui, dans le basket-ball et la morale, dans le tangible et dans l’immatériel. Le second est apparu avant le premier, avec sept points dans les sept premières minutes et une série d’actions pour arborer le drapeau de la superstar, avec un recul contre Jae Crowder comme bouclier pour sa croisade. Booker, quant à lui, jouait à cache-cache : il préparait sa supercherie. Sans Chris Paul, et avec plus de temps sur le ballon, le piège de la prévisibilité est séduisant, mais récupérable lorsque les talents débordent. Un beau panier, avec le drapeau toujours debout et faisant son écho, en atteste et met la touche finale à une première mi-temps à la hauteur, avec 18 changements de leader, 5 points d’avantage maximum pour les deux équipes et, pour les deux, au-dessus de 45% de réussite aux tirs du terrain : beaucoup d’alternatives et peu de réserves.

La formule des séries éliminatoires était la bonne. Petite pause, intensité défensive qui a échoué au milieu d’un festival de transitions et d’apparitions attendues et inattendues, stellaires et rudimentaires. Pure NBA : la meilleure ligue du monde. Dans son pari, c’est sûr, Monty Williams a vu un all-in clair : que le rythme ne s’arrête pas, il doit résonner dans sa tête. Après son balayage des Denver Nuggets en demi-finale, il a tenu à affirmer son licenciement, prolongé du 13 juin. Une semaine, une éternité dans l’hyperloop de la phase finale. Tyronn Lue, avec un nez fin, et comme il l’avait prévenu dans le précédent, a élargi la rotation pour contrer le manque d’air. Et avec cela, des surprises, telles que DeMarcus Cousins ​​​​brisant un martèlement impitoyable. Il a marqué 11 points en cinq minutes, mais il en resterait là. Le physicien donne pour ce qu’il donne. Lue a utilisé jusqu’à 10 joueurs, mais la production a été laissée à quelques-uns. George, qui en plus de 35 points, a distribué 5 passes décisives et sauvé 4 rebonds, avait le soutien de Reggie Jackson (24 + 6 + 4), dans la ligne de sa phase finale, mais pas grand-chose d’autre. Rajon Rondo est apparu quand il apparaît toujours, dans les moments de vérité, mais il a échoué. À l’époque, dans la dernière salle, Booker, avec ses amis, commençait à s’amuser et George a soudainement perdu tout succès. Rajon n’est pas arrivé, Mann n’était pas l’homme (9+4) et les Clippers, cette fois, n’ont pas pu honorer leur leader. En ce moment, une partie de Los Angeles prie pour ce genou.

Booker rompt l’équilibre

La fête s’est déplacée sur le fil jusqu’à ce que le meilleur aérien de la soirée commence à jouer dessus. Cela pourrait être sur de courtes distances, comme dans la première partie, ou sur des saccades, comme dans le troisième quart-temps. C’est alors que, au milieu des cris, Booker a commencé à se fondre dans l’environnement : un état de l’Arizona qui, à son maximum, atteint déjà les 40 degrés. D’abord les Clippers ont fait monter la température, avec un George en transe, avec huit points d’affilée, et un Jackson tenant le rythme. Entre les deux, ils ont relevé un 12-2 partiel qui a mis le maximum d’écart jusqu’à présent (78-84). La même force appliquée, la même réponse du corps qui la reçoit ; mais, dans ce cas, il était plus élevé. Devin, à lui seul, a concocté une réponse sous forme de douze points d’affilée (90-88) qui n’avait pas de double sens : uniquement en avant et avec une destination très claire, 1-0 à égalité. Le dernier quart-temps a commencé sur le score égal (93-93), pour rendre justice au duel, mais l’avertissement était déjà lancé.