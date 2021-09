Booker, premier touché du 21/22 par les protocoles sanitaires

Les Protocoles sanitaires NBA contre le COVID-19 sont déjà revenus à la charge. Ce dimanche, ils ont fait leur première victime de la saison 2021/22 avec la perte de Devin Booker, comme le rapporte le journaliste et initié de la ligue dans ., Shams Charania.

Au fur et à mesure que les informations sur Charania avancent, Booker manquera la première semaine du camp d’entraînement pré-saison avec Soleils de phénix, qui débutera ce mardi avec le match qui affrontera les Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, contre les récents champions NBA, Milwaukee Bucks (à partir de 01h30 du mardi au mercredi, heure de la péninsule).

Les matchs que Devin Booker manquera, en principe, feront que la star de la franchise Arizona n’arrivera pas en même temps que le reste de ses coéquipiers pour le début de la saison régulière.

Bien qu’il soit entré dans les protocoles de santé de la NBA, rien ne prouve que Booker soit l’un des joueurs qui ont rejoint le mouvement « anti-vaccins » dirigé dans la ligue par Kyrie Irving (Nets), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) et, maintenant , Jonathan Isaac (Orlando Magic).

La fausse représentation permet seulement aux autres d’attaquer les hommes de paille, et non de raisonner avec les vraies idées et le cœur de leurs semblables. ça n’aide personne ! Le vrai journalisme se meurt ! Je crois que c’est votre droit donné par Dieu de décider si prendre le vaccin est bon pour vous ! Période! Plus à venir

– Jonathan Isaac (@JJudahIsaac) 26 septembre 2021