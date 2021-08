Booker T dit que CM Punk a été “frappé” avec ses débuts à l’AEW parce qu’il a mentionné la WWE

Le monde de la lutte professionnelle s’est réjoui lorsque CM Punk a fait son retour tant attendu vendredi dernier en faisant ses débuts pour AEW.

Mais un homme qui n’a pas apprécié le retour est le double Hall of Famer de la WWE, Booker T.

CM Punk a versé son cœur dans sa promo de retour

Punk a fait ses débuts sur AEW Rampage dans un United Center à guichets fermés à Chicago.

Après que la foule soit devenue absolument folle, Punk a procédé à une promo improvisée.

Dans la promo, Punk a déclaré: «Si, au cours de mon parcours, l’un de mes choix personnels ou décisions liés à ma vie vous a déçu ou déçu, laissez-moi simplement dire… Laissez-moi simplement dire… Je comprends, si vous essayez tous de comprendre que je n’allais jamais être en bonne santé physiquement, mentalement, spirituellement ou émotionnellement, en restant au même endroit qui m’a rendu malade en premier lieu.

C’est une référence claire à son passage à la WWE. Il a également déclaré qu’il avait quitté la lutte professionnelle en 2005 lorsqu’il a quitté Ring of Honor, faisant une distinction claire entre la lutte et le divertissement sportif dont la WWE est si fière.

Pour Booker, il avait l’impression que Punk n’aurait pas dû se concentrer sur quoi que ce soit à voir avec la WWE dans sa promo.

Booker T et CM Punk s’associent sur FOX pour WWE Backstage

Booker a déclaré: “CM Punk est de retour mec et j’ai eu la chance d’assister au retour de CM Punk, vraiment. Je ne sais pas, vous qui êtes de grands fans d’AEW, vous acceptez d’être en désaccord avec moi.

«Mais moi, je le dis toujours comme ça, vous le savez tous… et je vais le dire comme si c’était sur celui-ci là aussi. Je veux tous les auditeurs, j’ai besoin que vous me défiiez sur celui-ci. Je vous supplie de me défier sur ce dont je parle… »

Booker a poursuivi: «CM Punk est revenu et il avait 10 minutes de télévision complètes pour aller là-bas et faire valoir son point de vue sur le retour de CM Punk. Il avait la foule parfaite pour pouvoir sortir et vraiment, je parle d’avoir une fête dans ce United Center.

“Mais CM Punk est revenu et a pris son moment et a choisi de parler de la WWE. C’est vrai qu’il y avait juste un manque total en ce qui me concerne [he] radié.

«Je ne peux qu’imaginer si The Rock avait les mêmes 21 000 à Miami, en Floride. The Rock aurait parlé de tous les monuments de Miami et que tout le monde fréquentait à Miami… il aurait rendu ces fans fous d’excitation mais CM Punk a choisi de parler de la WWE et que 9 minutes se sont écoulées si lentement alors que cela aurait pu être un fête qui se déroule au United Center.

«Je dis du point de vue de l’endroit où je fais mon retour et je pense à l’autre côté, c’est totalement un endroit où je n’irais même pas.

“En plus de parler de la façon dont le moment a commencé à monter et après que la musique s’est arrêtée, la montée a juste commencé à baisser. Il n’est jamais revenu. C’est un moment pour toi ? Je comprends, je comprends mais mon point est le moment, une fois que la cloche sonne et que la cloche sonne après que la musique s’arrête en ce qui me concerne et je ne pense tout simplement pas que CM Punk a livré la façon dont il aurait pu comme une promo va parce que je n’ai pas ressenti la promo.

«Je me sentais comme un gars qui parle de la WWE et quand vous parlez de l’autre côté, la seule chose que vous faites est de donner du temps d’antenne à ces gars. Bien sûr, je sais que le public d’AEW va manger ça, mais pour moi en tant que professionnel, c’est la dernière chose à laquelle je vais penser, c’est l’autre côté. Je vais penser à l’ici et maintenant.

“Comme je l’ai dit, je peux me tromper mais je pense juste qu’il a raté un moment là-bas devant sa ville natale [with] plus de 20 000 personnes… »

Booker a conclu : « Pour moi, c’était la même promo qui a été donnée à la WWE. C’était à propos de la WWE.

“Cela n’avait rien de significatif en ce qui concerne ce que je vais créer, qui je vais faire exploser, comment je vais prendre AEW – devenir un gars sympa et jeter des barres de crème glacée flippantes, qui donne un putain à ce sujet?

Punk a offert des barres de crème glacée gratuites à toutes les personnes présentes dans le cadre de son retour.

Booker T est allé à contre-courant de ses réflexions sur la promo de retour de CM Punk

