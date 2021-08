Booker T fait exploser la première promotion AEW de CM Punk, les médias sociaux ripostent

CM Punk est revenu à la lutte professionnelle vendredi alors qu’il faisait une apparition dans l’émission All Elite Wrestling (AEW) AEW: Rampage. Les fans étaient ravis de revoir l’ancienne superstar de la WWE, mais un membre du WWE Hall of Famer a eu un gros problème avec sa promo. Booker T a parlé de la promo AEW de Punk sur le podcast The Hall of Fame et a déclaré que le natif de Chicago “avait été radié”.

“C’est mon truc ici – CM Punk, Chicago, Illinois, ville natale, pas ‘mon jardin’ mais ‘j’ai construit cette foutue ville’ [and] “Je mets Chicago sur mon dos” et c’est pourquoi 20 000 personnes sont dans le bâtiment ce soir, ils savent que CM Punk va être dans la maison, n’est-ce pas ? Donnez ce crédit à CM Punk », a déclaré Booker T, par Wrestle Zone. « Je parle toujours du moment où vous avez un moment, vous n’avez peut-être ce moment que pour cette seule fois et pouf – c’est parti. Vous n’aurez peut-être jamais le temps de le récupérer.

“Maintenant, CM Punk a une chance de le récupérer et nous en parlerons plus tard, il sera là pendant un certain temps, il ne va nulle part, mais voici mon point ici – CM Punk est revenu et il en avait dix minutes de télévision complètes pour aller là-bas et faire valoir son point de vue jusqu’à ce que “CM Punk soit de retour”. Il avait la foule parfaite pour pouvoir sortir et vraiment, je parle d’avoir une fête dans ce United Center, OK ? Mais CM Punk est revenu et a pris son moment et a choisi de parler de la WWE. était juste un raté total en ce qui me concerne, [in relating it to baseball terms, he] rayé. » Les fans se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour riposter contre Booker T.

« CM Punk est revenu et a pris son moment et a choisi de parler de la WWE. C’est vrai qu’il y avait juste un manque total en ce qui me concerne [he] radié. » – Booker T sur CM Punk pic.twitter.com/YX6w32WkDw – WrestlePurists (@WrestlePurists) 24 août 2021

Un fan a écrit: “À ce stade de Booker T, il est juste envieux parce qu’il n’obtient pas les pops ou la reconnaissance qu’il pense mériter. Il est l’amer dans tout ça lol.”

Booker T dit à CM Punk Struck After that God Awful HHH Racist Wrestlemania Feud Build qu’ils avaient et il s’est fait appeler toutes sortes de Nappy Headed So and So avec HHH allant même jusqu’à dire Danse pour moi ” GARÇON ” Ce qui est une insulte très raciale monsieur SIT Cho Clown Ass Down – B Mack (@MILANO_MOBBBB) 24 août 2021

Un autre fan a écrit: “Dans une promo de 10 minutes, il leur a jeté de l’ombre pendant environ 20 secondes, le reste était son histoire, annonçant son retour, faisant la promotion de Darby ppv et de la crème glacée. “

Booker T a supprimé la vidéo de sa chaîne YouTube où il critiquait la promo de retour de CM Punk sur Rampage après un contrecoup majeur. pic.twitter.com/7snCvpBXon – Lutte non censurée 🇮🇪 (@Uncensored_WWE) 24 août 2021

Une autre personne a révélé: “Ça fait longtemps que je n’ai pas regardé la lutte, donc je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Mais je me souviens il y a 10 ans, j’ai regardé CM Punk alors qu’il coupait ses promos légendaires et c’était comme wow! Mec est vraiment quelque chose. En tant que non fan de catch, je suis tellement content qu’il soit de retour. J’ai regardé ses débuts sur AEW.”

Roman Reigns, Booker T, ce ne sont que des distractions. Les chiens d’attaque continueront d’affluer. Cela n’enlève rien au fait que CM Punk est de retour, il est en bonne santé, il est heureux, il a retrouvé sa passion, c’est un déménageur d’aiguilles et il est All Elite, souviens-toi de ça. – Info AEW (@aewinfo) 24 août 2021

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : “Il n’a jamais dit WWE, mais le message a été envoyé. Peut-être que la WWE devrait faire une meilleure réservation et arrêter de chier sur ses jeunes stars comme Bianca Belair au lieu de s’inquiéter de CM Punk.”

Tout le monde a droit à son opinion, en particulier un Hall of Famer du calibre de Booker T. Mais quand vous voyez la vraie émotion se déverser sur la foule en direct, l’interprète et les chiffres, comment ne pas voir les débuts #AEW de CM Punk comme un coup de circuit ? – Scott Fishman (@smFISHMAN) 24 août 2021

Une personne a déclaré: “Booker T était mon lutteur préféré en grandissant, mais chaque fois qu’il ouvre la bouche ces jours-ci, je perds de plus en plus de respect pour lui. Si vous regardez attentivement, vous pouvez réellement voir la main de Vinces bouger la bouche de sa marionnette quand il a ces prises terribles.”

CM Punk quitte une entreprise dans l’une des sorties les plus dramatiques de l’histoire, quitte entièrement la lutte et à son retour, Booker T pense qu’il n’aurait pas dû en parler, choisissant plutôt de discuter des points de repère à Chicago. Lmao – Kidbehindacamera (@Lyricoldrap) 24 août 2021

Et cette personne a écrit: “Punk a dû expliquer pourquoi il était absent parce que pendant des années, un tas de trolls en ligne étaient sur ce coup de pied à propos de Punk ‘abandonnant’ les fans et la WWE. Il a expliqué ses raisons pour lesquelles il était parti. Pour que Booker prenne l’offense à cela est vraiment stupide et triste. Il crie ‘company shill.'”

