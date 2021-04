BookMyShow renforce le leadership dans toutes les entreprises

En tant que première entreprise numérique, une technologie agile et une adaptabilité de produit adroite ont, sans aucun doute, été les piliers de BookMyShow tout au long du parcours de deux décennies de l’entreprise.

BookMyShow a nommé Anil Makhija au poste de COO – spectacles et salles de spectacle dans le but de renforcer l’équipe de direction de la société en Inde dans les principaux secteurs d’activité. La restructuration aidera à conduire la prochaine phase de croissance et d’expansion de l’entreprise, en rationalisant davantage les domaines clés de l’entreprise, alors que BookMyShow redoublera d’efforts pour créer une plate-forme holistique pour ses clients. Makhija succédera à Albert Almeida qui dirigera les partenariats de marque pour entretenir des partenariats stratégiques et partageant les mêmes idées pour BookMyShow dans le voyage à venir. Pendant ce temps, BookMyShow Stream sera désormais dirigé par Ashish Saksena qui est nommé COO – Cinemas.

Au cours de ses 21 ans de parcours, BookMyShow a connu sa part d’événements de cygne noir qui ont considérablement changé non seulement la façon dont l’entreprise gère ses affaires, mais aussi l’expérience sous-jacente du consommateur, a déclaré Ashish Hemrajani, fondateur et PDG de BookMyShow. «Sans aucun doute, notre ténacité est motivée par la fidélité inébranlable de millions de consommateurs qui sont restés avec nous à travers les hauts et les bas de ces dernières années et également par une équipe de direction visionnaire qui a toujours été du genre à anticiper du temps et préparez-vous pour cela aujourd’hui. Ce dernier changement structurel dans le leadership de BookMyShow est un exemple de cette prévoyance et celui qui sera notre fondement alors que nous continuerons à nous prémunir pour l’avenir tout en avançant rapidement, dans un monde du divertissement en constante évolution », a-t-il ajouté.

Anil Makhija a rejoint BookMyShow en 2013 pour diriger les opérations au sol et la prestation de services, tout en supervisant le déploiement de nouvelles technologies dans tous les événements physiques. Dans une progression naturelle de son rôle ici, il dirigera la stratégie opérationnelle et l’exécution de toutes les expériences de divertissement en direct à travers la musique, la comédie, le théâtre, le sport, les performances en direct et plus, apportant la gamme complète de points de contact, y compris l’accomplissement de l’expérience, la production, sites et prestation de services sous un même toit.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des médias, du divertissement et de la publicité, Albert Almeida est le mieux placé pour dégager de la valeur pour l’entreprise grâce à ce soutien clé au secteur du divertissement en direct. Dans son nouveau rôle, Almeida et son équipe se concentreront sur la création de partenariats de marque stratégiques en libérant la force des actifs critiques de BookMyShow – ses IP premium, sa vaste communauté et la puissance de la plate-forme.

En outre, la société a élevé Marzdi Kalianiwala au poste de vice-président senior – produits et design, tandis que Mahesh Vandi Chalil est nommé vice-président senior – technologie.

Pour Parikshit Dar, co-fondateur et directeur de BookMyShow, en tant que première entreprise numérique, une technologie agile et une adaptabilité de produit adroite ont, sans aucun doute, été les piliers de BookMyShow tout au long du parcours de deux décennies de la société consistant à offrir des expériences de divertissement uniques au public indien. «La pandémie n’a fait que renforcer la criticité d’une technologie en constante évolution et d’un produit capable de répondre de manière transparente aux besoins d’un consommateur en tant que clé de voûte d’une expérience durable. Alors que nous faisons un pas en avant avec la nouvelle direction, le renforcement de notre plate-forme de produits et de technologie sera la pierre angulaire de la création de nouvelles voies de croissance et d’une expérience client plus riche », a-t-il déclaré.

