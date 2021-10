Boom de la biotechnologie : comment les sciences de la vie sont sorties du « marasme » de Seattle et de l’État de Washington

Leslie Alexandre, président et chef de la direction de Life Science Washington. (Photo de Washington des sciences de la vie)

Leslie Alexandre a beaucoup vu depuis son perchoir arpenter le paysage des sciences de la vie de l’État de Washington. Elle devrait prendre sa retraite à la fin de cette année après cinq ans en tant que présidente et chef de la direction du groupe industriel Life Science Washington, une période coïncidant avec une forte croissance du secteur biotechnologique en pleine maturité de l’État.

« Je pense que nous sommes dans un endroit merveilleux, une communauté beaucoup plus forte et plus cohérente », a déclaré Alexandre, qui a discuté du passé et de l’avenir de la biotechnologie et des sciences de la vie dans le nord-ouest du Pacifique pour le podcast Health Tech de .. « Notre industrie était un peu dans le marasme en 2016. »

La région a depuis longtemps perdu ses startups biotechnologiques au profit de grandes entreprises qui les ont acquises, puis ont fermé ou déplacé leurs activités. Quand Alexandre est arrivé à Seattle, Amgen, basée à Thousand Oaks, en Californie, venait de fermer ses opérations sur le front de mer près du centre-ville de Seattle.

Certains des plus de 600 employés y étaient restés grâce à l’acquisition par Amgen du produit phare de la biotechnologie à Seattle, Immunex. Finalement, bon nombre d’entre eux se sont dispersés dans les nombreuses entreprises de biotechnologie qui se sont développées depuis dans la région. Beaucoup de choses ont changé depuis 2016.

L’État surfe sur une vague nationale d’introductions en bourse de biotechnologie, avec cinq sociétés de biotechnologie entrant sur les marchés publics en 2021, menant les introductions en bourse technologiques en termes de volumes de transactions et de produits totaux, selon un récent rapport d’Ernst & Young. Sana Biotechnology a levé 587 millions de dollars lors de son introduction en bourse, Absci a récolté 200 millions de dollars et la société de vaccins Icosavax a levé plus de 180 millions de dollars.

En 2019, Seattle a été nommé premier marché biotechnologique « émergent » par la société immobilière commerciale CBRE, a noté Alexandre. Et il a longtemps été connu comme un «groupe de recherche incroyable», a déclaré Alexandre, avec des institutions solides telles que le Fred Hutchinson Cancer Research Center, la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Université de Washington.

Non seulement l’écosystème des startups est en plein essor, mais les entreprises établies restent dans la région et se développent, a déclaré Alexandre. La société fondée en 1997 sous le nom de Seattle Genetics s’appelle désormais Seagen, avec une présence mondiale et plus de 1 700 employés. La société a conservé son siège social à Bothell, Washington, a construit une capacité de fabrication régionale et se développe dans l’État.

D’autres opérations sont restées locales après les acquisitions. Alexandre a pointé du doigt Juno Therapeutics, qui a été racheté par Celgene en 2018 pour 9 milliards de dollars. Le géant pharmaceutique Bristol-Myers Squibb a ensuite acheté Celgene et « se développe comme une traînée de poudre dans notre région », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, nous avons un plus grand bassin de talents commerciaux chevronnés, qui ont déménagé dans la région, ont eu du succès avec Juno ou d’autres entreprises, et sont impatients de recommencer », a déclaré Alexandre. « Et ils attirent les meilleurs talents avec eux », y compris d’autres régions du pays.

Le PDG et fondateur d’Absci, Sean McClain, sonne la cloche de clôture du NASDAQ jeudi alors que la société de biotechnologie basée à Vancouver, dans l’État de Washington, est devenue publique. (Photo abstraite)

La principale préoccupation d’Alexandre est de garder le vivier de talents frais et plein. « Nous nous approchons de la pire étape possible, à savoir le braconnage des entreprises auprès d’autres entreprises », a-t-elle déclaré.

Elle avertit que les dirigeants régionaux doivent se concentrer sur le développement des talents à tous les niveaux, de la formation STEM K-12 aux stages de recherche, pour soutenir la croissance régionale de la biotechnologie. « Je pense que nous devons nous assurer que nous gardons un œil sur le ballon, que nous faisons les investissements dont nous avons besoin dans la main-d’œuvre. »

Life Science Washington s’est associé à des collèges communautaires sur des programmes qui correspondent aux besoins régionaux et a lancé une campagne pour aider à attirer des employés de l’extérieur de l’État, « Trouvez votre meilleure vie à Washington ».

Alexandre note que la région de Seattle possède également des atouts historiques dans des domaines tels que les maladies infectieuses, la virologie et l’immunologie. Cela a permis à ses scientifiques de relever le défi de la surveillance et des tests de virus, ainsi que du développement de vaccins, a-t-elle déclaré. « Nous avons cette infrastructure en place. »

La pandémie a également conduit à la croissance d’entreprises régionales telles que Adaptive Biotechnologies, qui a doublé ses effectifs pendant la pandémie en soutenant le développement de vaccins et en construisant un test COVID-19.

« COVID lui-même a absolument allumé un feu dans notre industrie, localement, régionalement, à l’échelle de l’État, à l’échelle nationale, à travers le monde », a déclaré Alexandre. Elle souligne également que le partenariat d’Adaptive avec Microsoft n’est qu’un exemple parmi d’autres d’une biotechnologie de la région de Seattle s’appuyant sur des talents technologiques régionaux pour soutenir des projets de plus en plus technologiques.

« Je pense que nous sommes fermement ancrés », a déclaré Alexandre de la scène biotechnologique dans le nord-ouest du Pacifique. Elle se prépare à retourner en Caroline du Nord, où elle a déjà été PDG du North Carolina Biotechnology Center, une organisation de développement économique des sciences de la vie. Elle a ajouté: « Je ne pense pas que nous reculions. »

Life Science Washington organise son sommet annuel sur les sciences de la vie dans l’État de Washington ce jeudi 21 octobre.

Life Science Washington organise son sommet annuel sur les sciences de la vie dans l'État de Washington ce jeudi 21 octobre.