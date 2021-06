Boom des ventes de vélos électriques malgré des prix élevés et des règles déroutantes .

Gregory Maassen et son vélo électrique

Par un après-midi chaud et inconfortablement humide dans le vaste parc Rock Creek de Washington DC, le Néerlandais de 53 ans et ancien cadre de la Banque mondiale, Gregory Maassen, gravit rapidement une pente exceptionnellement forte – à peine transpiré en pédalant.

« Les collines sont assez raides ici », dit-il. « Malgré le fait que j’aime faire du vélo – comme le font la plupart des Néerlandais – ce n’était pas pratique. C’est comme ça que je me suis mis au vélo électrique. J’en ai eu un en 2019 et le reste appartient à l’histoire.

M. Maassen, fondateur d’un club E-bike Lovers fort de 250 personnes dans la capitale américaine, fait partie des centaines de milliers de personnes qui se sont tournées vers les vélos électriques pour s’amuser ou pour se déplacer dans leurs villes et villages.

En termes simples, un vélo électrique est un vélo qui utilise un moteur électrique intégré pour aider à la propulsion. Alors que certains sont équipés d’un accélérateur et peuvent être utilisés comme un cyclomoteur, ils peuvent tous être pédalés – une distinction qui les sépare légalement des motos électriques.

Aux États-Unis, l’industrie, plutôt que le gouvernement, classe les vélos électriques dans l’une des trois catégories.

Les vélos électriques de classe 1 sont équipés d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lors du pédalage, l’assistance s’arrêtant lorsque le vélo atteint 32 km/h (20 mph), tandis que les vélos électriques de classe 2 sont équipés d’un accélérateur qui peut être utilisé pour propulser le vélo électrique. -vélo à cette même vitesse.

Les vélos de classe 3 sont équipés d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lorsque le cycliste pédale, s’arrêtant lorsque le vélo électrique atteint 28 mph (45 km/h).

Les cyclistes électriques ne savent souvent pas quel type de vélo ils possèdent, déclare Gregory Maassen

Selon M. Maassen, cependant, le système de classification reste confus, les coureurs eux-mêmes ne sachant souvent pas exactement quel type de vélo ils utilisent.

« Il est difficile de comprendre ce qu’ils sont, car ils se ressemblent tous », explique-t-il. « C’est très souvent juste une question de logiciel qui fait la différence.

« Ensuite, vous avez des kits de conversion. Les gens construisent leurs propres vélos électriques, et il n’y a aucune classification du tout, ou les gens achètent des choses sur Internet, avec qui sait quel type de spécifications », ajoute M. Maassen. « C’est très difficile à faire respecter.

Les experts de l’industrie affirment que le secteur est déchiré par des règles et réglementations variées dans les juridictions locales ou internationales, les gouvernements, les fabricants et les groupes industriels offrant une gamme vertigineuse de façons de comparer et de contraster les vélos électriques.

Aux États-Unis, par exemple, le National Park Service ignore le système de classification de l’industrie et estime à la place que les vélos électriques de toute classe peuvent fonctionner dans les parcs aux côtés des vélos, à condition que leurs moteurs ne fournissent pas plus de 750 watts de puissance.

Dans l’UE et au Royaume-Uni, les vélos électriques qui se déplacent à plus de 25 km/h (15,5 mph) ou génèrent plus de 250 watts de puissance sans que les pédales du vélo ne soient en mouvement sont légalement considérés comme des cyclomoteurs ou des motos – et soumis à des réglementations distinctes.

La confusion sur les vélos électriques pourrait se terminer par des querelles juridiques, selon Richard Alvin

“C’est pour le moins frustrant”, déclare Richard Alvin, ancien conseiller londonien du gouvernement britannique et directeur général du groupe EV Powered, une entreprise qui analyse et examine les véhicules électriques.

« Tout le principe des vélos électriques est de permettre aux cyclistes de parcourir plus facilement de plus longues distances tout en respectant l’environnement. Souvent, ils investissent beaucoup d’argent dans l’achat et pourraient potentiellement ne pas être en mesure de l’utiliser à son plein potentiel en raison d’interprétations différentes des lois.

Claudia Wasko, vice-présidente et directrice générale de Bosch eBike Systems Americas basée en Californie, déclare que des règles confuses – ainsi que des supports médiatiques et marketing qui identifient à tort les véhicules comme des vélos électriques – pourraient avoir des conséquences encore plus graves.

« Les utiliser sur des installations conçues et désignées pour l’utilisation de vélos et de vélos électriques peut entraîner des conflits d’utilisateurs, peut être illégal s’il est utilisé dans des zones désignées pour les vélos, ou s’il est équipé comme un vélo, peut compromettre les efforts visant à promouvoir des lois uniformes et obtenir une acceptation plus large.

Pourtant, les réglementations confuses n’ont pas fait grand-chose pour freiner l’enthousiasme croissant du public pour la technologie.

Aux États-Unis seulement, les ventes de vélos électriques ont augmenté de 116%, passant de 8,3 millions de dollars en février 2019 à 18 millions de dollars (12 millions de livres sterling) un an plus tard – juste avant l’impact de Covid – selon la société d’études de marché NPD et le groupe de défense People For Bikes. En février de cette année, les ventes avaient atteint 39 millions de dollars.

La demande de vélos électriques a dépassé l’offre pendant la pandémie, selon Terika Haynes

Terika Haynes, directrice générale et fondatrice de DT Scooters, un détaillant en ligne basé en Floride et spécialisé dans les scooters électriques et les vélos électriques, a déclaré que les fournisseurs étaient souvent incapables de répondre à la demande pendant la pandémie en raison des fermetures d’usines et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

« Nous sommes toujours en train d’y faire face. C’était malheureux, c’était notre moment de briller avec tout le monde qui voulait sortir, faire de l’exercice et acheter un vélo électrique. Mais l’approvisionnement n’était tout simplement pas là.

Cependant, une fois ces problèmes résolus, Mme Haynes pense que l’adoption des vélos électriques continuera de croître, en partie en raison de l’utilisation accrue en tant que forme alternative de mobilité urbaine, ou par les entreprises qui les utilisent comme des alternatives plus faciles aux randonnées à vélo dans les villes du monde entier.

À titre d’exemple, elle note que DT Scooters a pu acheter en gros un certain nombre de vélos électriques – à « un très bon prix de gros » – qui étaient à l’origine destinés à être utilisés par une entreprise de covoiturage en Europe avant la pandémie.

À plus court terme, le prix relativement élevé des vélos électriques peut être prohibitif pour les cyclistes occasionnels. Ils coûtent souvent entre 1 500 et 4 000 $ (1 000 et 2 800 £), certaines machines haut de gamme coûtant jusqu’à 10 000 $, selon les accessoires inclus.

“Les prix augmentent, et cela dans toutes les catégories de vélos analogiques et de vélos électriques”, déclare Ryan Birkicht de Pacific Cycle, qui vend des vélos électriques sous la marque Schwinn.

« La chaîne d’approvisionnement est toujours stressée et [manufacturers] sont facturés plus pour les circuits imprimés ou différents composants électriques. J’imagine que pendant plusieurs années, nous allons continuer à voir les coûts des vélos électriques augmenter.

À long terme, il dit que les prix baisseront à mesure que davantage de vélos électriques seront produits et que plus de cyclistes potentiels seront exposés à la technologie.

« Les vélos électriques sont quelque chose d’excitant. Lorsque vous jetez votre jambe sur un vélo électrique, c’est à ce moment-là qu’il clique en quelque sorte. Il offre de nombreuses possibilités de faire des choses que vous ne pourriez peut-être pas faire sur un vélo analogique. J’encourage simplement tout le monde à tenter le coup.