L’Autorité de la concurrence française s’en prend à Google pour « abus de son pouvoir de marché » pour vaincre sa concurrence en matière de publicité en ligne.

Les Européens n’ont aucun scrupule à frapper Big Tech là où ça fait mal. “L’organisme français de surveillance de la concurrence a infligé à Google une amende de 220 millions d’euros (268 millions de dollars) lundi pour avoir abusé de son pouvoir de marché dans le secteur de la publicité en ligne”, a rapporté CNBC le 7 juin. “Google a accepté de payer l’amende et de mettre fin à certaines de ses pratiques d’auto-préférence, dit le chien de garde. La présidente de l’Autorité de la concurrence française Isabelle de Silva a exprimé dans une annonce (vérifiée à l’aide de Google Translate) que la réglementation française permettra à de nombreux concurrents d’avoir réellement une chance équitable sur le marché : « Cette sanction et ces engagements permettront de rétablir un des règles du jeu équitables pour tous les acteurs et la capacité des éditeurs à tirer le meilleur parti de leurs espaces publicitaires.

CNBC a cité de Silva brûlant Google pour avoir écrasé ses concurrents : “Ces pratiques très sérieuses ont pénalisé la concurrence sur le marché émergent de la publicité en ligne et ont permis à Google non seulement de préserver mais aussi d’accroître sa position dominante.”

La directrice juridique de Google France, Maria Gomri, a annoncé dans un blog d’entreprise que le moteur de recherche allait rapidement réformer son système publicitaire en réponse :

« Nous reconnaissons le rôle que joue la technologie publicitaire dans la prise en charge de l’accès au contenu et à l’information et nous nous engageons à travailler en collaboration avec les régulateurs et à investir dans de nouveaux produits et technologies qui offrent aux éditeurs plus de choix et de meilleurs résultats lors de l’utilisation de nos plateformes. »

Le calcul du pouvoir de Google sur la publicité en ligne s’est fait attendre. CNBC a observé que «[t]L’enquête est intervenue après que la société américaine News Corp, le journal français Le Figaro et le groupe de presse belge Rossel aient déposé une plainte contre Google.

La France a été un adversaire virulent de Big Tech au cours de la dernière année.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé son indignation face aux entreprises Big Tech qui ont choisi de « couper soudainement le micro » et de faire taire « toutes les plateformes où cela était possible pour [former President Donald Trump] et ses partisans de s’exprimer », a rapporté AP News le 4 février. Macron a incendié Big Tech alors qu’il s’exprimait au forum de l’Atlantic Council pour avoir cyniquement décidé de censurer Trump.[a]t à la seconde où ils étaient sûrs » que Trump perdrait la présidence.

Macron a également passé en revue les grandes entreprises technologiques pour avoir permis à des groupes politiques violents en France et aux États-Unis, selon Axios. Macron a observé : « La nouvelle violence dans nos démocraties, largement liée à ces réseaux sociaux » est désormais « notre nouveau mode de vie », a rapporté Axios.

