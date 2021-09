Boom majeur du NFT après que les projets lèvent 930 millions de dollars par semaine

La popularité des jetons non fongibles (NFT) augmente de jour en jour, alors que les projets NFT continuent de lever des capitaux grâce à des tours de financement qui ont attiré des acteurs majeurs du secteur financier.

Au cours de la semaine dernière, les projets NFT dans le secteur du sport ont levé environ 930 millions de dollars de financement. Dapper Labs, populaire pour ses objets de collection NBA Top Shot NFT, a levé 250 millions de dollars lors d’un tour de table la semaine dernière. La même semaine, Sorare, un développeur de jeux de cartes à collectionner de football NFT, a levé 680 millions de dollars lors d’un tour de table de série B.

Dapper Labs lève 250 millions de dollars supplémentaires

Le 22 septembre, le fonds spéculatif Coatue a mené une levée de fonds de 250 millions de dollars pour Dapper Labs. Le développeur de NBA Top Shot a déclaré que les fonds développeraient davantage de projets NFT dans les secteurs du sport, de la musique et du divertissement. Il a également mentionné qu’une partie des fonds serait utilisée pour soutenir la croissance de NBA Top Shot.

Il s’agit du troisième financement de la plateforme de développement NFT cette année. Il a déjà clôturé des cycles de financement de 305 millions de dollars et 65 millions de dollars rien qu’en 2021. La plate-forme NBA Top Shot a été lancée en octobre 2020 et depuis lors, elle a généré plus de 716 millions de dollars de ventes et compte environ 1,1 million d’utilisateurs.

Dapper Labs est également à l’origine de la blockchain Flow, qui s’est récemment associée à Google. Le partenariat permettra à Dapper Labs d’utiliser les services cloud de Google pour assurer l’évolutivité de la blockchain Flow.

Sorare obtient un financement de 680 millions de dollars

Cette semaine, Sorare a reçu 680 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B dirigé par la société de technologie financière japonaise Softbank. Avec ce financement, la valorisation de Sorare a augmenté à 4,3 milliards de dollars.

En février de cette année, la plate-forme française avait levé 50 millions de dollars supplémentaires lors d’un tour de table de série A. La plateforme a connu une immense croissance en 2021, et avec ces tours de table, elle a fourni des feuilles de route qui l’aideront à atteindre ses objectifs.

L’un des objectifs de la société est de faire équipe avec les 20 meilleures ligues de football du monde et les 50 meilleures associations de football du monde. Actuellement, la plate-forme s’est associée à 177 équipes d’environ 36 ligues locales et internationales. Ce mois-ci, Sorare a conclu un partenariat majeur avec la Liga espagnole pour émettre des jetons pour tous les joueurs des 20 équipes de la ligue.

Sorare a été créée en avril 2019. Jusqu’à présent, ses NFT ont généré un chiffre d’affaires d’environ 84,8 millions de dollars. Son boom majeur s’est produit en mars de cette année, lorsque ses ventes mensuelles ont atteint 15,34 millions de dollars. L’entreprise a également enregistré un pic de ventes en août, totalisant 14,8 millions de dollars.

Vous cherchez à acheter ou à échanger Crypto maintenant? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur

Lire la suite: