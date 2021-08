Boomer Brand change l’indicateur NYSE de «ETH», reconnaissant la montée des crypto-monnaies

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La société cotée à la Bourse de New York (NYSE) Ethan Allen Interiors Inc. a changé son ticker de “ETH” à “ETD” pour éviter toute confusion avec Ethereum.

Ethereum a franchi une nouvelle étape cette semaine en plus du hard fork de Londres, avec une société cotée à la Bourse de New York (NYSE) âgée de 90 ans qui a changé son ticker pour éviter toute confusion avec Ethereum.

La chaîne d’ameublement et de décoration Ethan Allen, qui compte plus de 300 magasins aux États-Unis, a annoncé le 4 août qu’elle avait changé son ticker NYSE de “ETH” à “ETD”. La société a déclaré avoir incorporé « D » pour refléter la conception et modifié son ticker pour éviter la confusion des investisseurs et renforcer ses recherches de mots clés en ligne :

“Nous pensons également que ce changement différenciera mieux les actualités d’Ethan Allen des actualités d’Ethereum dans les résultats de recherche, car Ethereum est souvent abrégé en ETH.”

Le fabricant de meubles de maison et la chaîne de vente au détail ont été fondés en 1932. Les investisseurs qui souhaitent combiner les deux versions d’ETH auront jusqu’au 16 août pour le faire avant que le symbole Ethan Allen ne change pour de bon.

Selon le Wall Street Journal en mai, les actions de la société de design d’intérieur ont suscité un regain d’intérêt de la part d’investisseurs de détail malavisés qui pensaient acheter Ethereum.

“Nous avons certainement constaté une augmentation massive en pourcentage des activités erronées dans le flux Ethan Allen”, a déclaré au WSJ Rishi Khanna, PDG du site d’investissement social Stocktwits.

Selon les données de Yahoo Finance, la version NYSE d’ETH était au prix de 20 $ plus tôt cette année et a augmenté de plus de 50% pour atteindre la barre des 32 $ le 7 mai. Depuis lors, le prix a chuté à environ 23 $ à l’époque. de l’écriture.

Dans la section commentaires du résumé des actions sur Yahoo, peu d’utilisateurs sont soit confus, ennuyés, ou ont trouvé le côté amusant de la confusion des noms entre les deux.

Un utilisateur nommé “Terry” a écrit sous le stock le 1er août que “$ ETH a augmenté de 800 $ + depuis le 20 juillet” et que dans “moins de 12 semaines cette facture décolle. Cela semble très optimiste et nous ne faisons que commencer . Loin des ATH. “

Alors que « Chris L » écrivait le 4 août que : « Ethan Allen devrait vraiment changer son symbole boursier. Ce serait bien de parler d’une vraie grosse affaire.”

En relation: Le réseau Ethereum brûle 395 000 $ ETH une heure après la mise à jour de Londres

Le prix de l’Ethereum a connu une résurgence au cours des trois dernières semaines alors que l’anticipation grandissait avant le hard fork de Londres ou EIP-1559 qui a été mis en ligne le 5 août.