Boomy, l’application et le web qui vous aideront à composer de la musique grâce à son IA | La technologie

Aujourd’hui, il existe diverses applications qui nous aident à vivre toutes sortes d’expériences, mais ce dont nous devons parler aujourd’hui, c’est l’IA capable de créer de la musique en choisissant au préalable certains aspects tels que le genre ou la mélodie.

L’application s’appelle Boomy et Alex Mitchell en est le créateur. Le sien création au format web et application, permet à ses utilisateurs de créer leurs propres chansons à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle (IA) qui effectue la majeure partie du travail.

Boomy, basée en Californie, a été lancée fin 2018 et affirme que les utilisateurs du monde entier ont déjà créé près de cinq millions de chansons, car en plus de s’amuser à créer de la musique, cette application vous permet de soumettre vos chansons à apparaître sur Spotify et d’autres sites de musique, et gagner de l’argent à chaque fois qu’ils se reproduisent.

Bien que Boomy possède les droits d’auteur sur chaque enregistrement et reçoive les fonds en premier lieu, la société prétend transmettre 80% des droits de diffusion en continu à la personne qui a créé la chanson.

Opération simple. L’utilisateur choisit entre plusieurs genres, des clics créent une chanson et l’IA en compose une pour lui en moins de 30 secondes. Choisissez rapidement la tonalité, les accords et la mélodie de la chanson. Et à partir de là, vous pouvez l’améliorer petit à petit.

Vous pouvez faire des choses comme ajouter ou supprimer des instruments, changer de tempo, ajuster les volumes, ajoutez des échos, rendez tout plus clair ou plus doux, et mettez des voix.

« 85 % de nos utilisateurs n’ont jamais fait de musique auparavant », déclare Mitchell. « Et maintenant, nous avons des gens qui payaient leur loyer, et augmentaient leurs revenus, avec 100 $ ou 200 $ par mois de Boomy pendant Covid. »

Mitchell ajoute que plus de 10 000 de ses utilisateurs ont publié plus de 100 000 chansons au total sur divers services de streaming.

Mais, À quel point ces chansons créées par Boomy sont-elles bonnes ?. Il est vrai que la qualité est un peu relative puisqu’on reconnaît facilement qu’elle est créée par un ordinateur et non par un groupe de personnes jouant de vrais instruments.

« En cette période de croissance incroyable pour l’industrie de la musique, la grande majorité des gens sont encore exclus de la création musicale. Nous avons reconnu que le temps, l’éducation et les ressources financières nécessaires pour créer de la musique originale sont à l’origine de nombreuses inégalités dans l’industrie de la musique », a déclaré Alex Mitchell.

Malgré tout cela est un bon moyen de générer de la musique ou des sons pour vous aider à composer ou à créer de nouvelles idées. Aussi, Boomy propose son forfait de base gratuitement. Avec l’objectif de rendre la musique accessible à tous Il est irrésistible de consulter leur site Web et de prouver à quel point vous êtes créatif.