‘Boondock Saints 3’ est officiellement en cours et les fans sont ravis

Les Boondock Saints reçoivent un troisième versement et les fans ne pourraient pas être plus excités. Les stars Norman Reedus et Sean Patrick Flanery reviendront tous les deux pour The Boondock Saints 3, selon un rapport de Deadline, avec le scénariste et réalisateur original Troy Duffy. Les fans sont impatients du retour triomphal de cette franchise.

Les Boondock Saints mettent en vedette Flanery et Reedus en tant que frères jumeaux fraternels qui deviennent des justiciers après avoir tué deux membres de la mafia russe en légitime défense et se sont retrouvés en fuite. Ils prennent sur eux de poursuivre plus de criminels dans l’espoir de « nettoyer » leur ville natale, Boston, Massachusetts. Le film a fait ses débuts en 1999 et a été suivi de The Boondock Saints II: All Saints Day en 2009. À l’époque, Duffy a mentionné un troisième film possible dans une interview avec IGN, mais il a fallu plus d’une décennie pour se concrétiser.

À l’époque, Duffy avait déclaré que le troisième film s’appellerait Boondock Saints III : Saints Preserve Us, mais les dernières annonces ne confirment pas ce titre. Il a également été question d’un spin-off télévisé appelé The Boondock Saints: Origins qui n’a pas été publié ces dernières années. Pendant ce temps, Reedus est devenu plus célèbre que jamais grâce à The Walking Dead.

Maintenant, les fans obtiennent enfin le troisième opus qu’ils attendaient et ils semblent être ravis. Voici un aperçu de ce qu’ils disent sur les réseaux sociaux.

Fonderie

Hé, nous obtenons un Boondock Saints 3 et c’est plutôt bien ! pic.twitter.com/k5woxZuRbp – Roi Kaizer (@KingKaizer19) 2 novembre 2021

Enfin, de nombreux fans avaient d’autres questions au-delà de l’annonce, qui indiquaient seulement que Duffy, Reedus et Flanery seraient de retour et que le tournage commencerait en mai 2022. Beaucoup espèrent voir Dafoe revenir également dans la franchise.

précédentsuivant

Déception

Nous n’avons absolument pas besoin de plus de saints boondock. – Kar (@KAR_YZ) 7 novembre 2021

Bien sûr, tout le monde n’était pas enthousiasmé par The Boondock Saints 3. Certains fans ont estimé que l’original ne résiste pas à l’épreuve du temps et que le genre d’action a évolué au-delà de la portée de cette histoire. Beaucoup ont même évoqué l’association tangentielle du film avec le tournage de l’école Columbine, qui a eu lieu avant la sortie du film et aurait retardé la première.

précédentsuivant

Boston moderne

Les garçons peuvent-ils s’en prendre aux promoteurs de Boston qui ont construit tous ces nouveaux développements immobiliers en verre, écrasant l’âme de Boston ? Ils sont bien pires que les Russes du premier film. – Randy Vera (@randyvera) 2 novembre 2021

Les fans ont spéculé sur qui les frères s’en prendraient dans ce film, estimant qu’il y a de plus grandes menaces pour Boston que le crime organisé ces jours-ci. Beaucoup ont essayé d’imaginer l’histoire se déroulant dans une version moderne de la ville.

précédentsuivant

Daryl Dixon

Obtenez ceci à 40 kpic.twitter.com/K7c0WAGOSC – Puru➶❤️Daryl Dixon (@sweetdixonss) 1er novembre 2021

Bien sûr, les fans ont imaginé qu’il serait difficile de percevoir à nouveau Reedus comme son ancien personnage après qu’il soit devenu si emblématique pour avoir joué Daryl Dixon dans The Walking Dead. Cependant, certains pensaient qu’il avait développé une gamme plus large à présenter ici.

précédentsuivant

Suite

Ils feraient mieux de l’appeler Boondock Saints 2, et de prétendre que cela ne s’est pas produit. – eric. (@not8_bit) 1er novembre 2021

Le Boondock Saints II n’était pas aussi populaire que l’original, alors certains fans ont pensé qu’il devrait être retiré du canon. Ils préféreraient que le troisième versement l’ignore complètement.

précédentsuivant

‘À propos du temps’

Il va ouais il est temps que nous obtenions des saints Boondock 3 j’ai hâte . Yay 🙌 j’ai hâte de les revoir en action pic.twitter.com/KccQq3WC0u – Jimmy Ramos (@jimmylegends34) 1er novembre 2021

Les fans ont remarqué la longue attente de ce film, mais certains semblaient penser qu’il était inévitable qu’il soit réalisé. Ce n’était qu’une question de temps.

précédent