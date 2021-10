Boone signe avec les Yankees menacé par le licenciement de Schmidt ?

Cela semblait être une question de jours pour les yankees Ils ont confirmé Aaron Boone en tant que manager, selon les rumeurs, avec un contrat d’un ou deux ans, mais en chemin, il a surmonté le licenciement de Mike schildt le manager respecté des Cardinals de St. Louis et l’un des meilleurs managers de la MLB ces dernières années.

Tout d’abord:

Qui est Mike Shildt ?

Reconnu dans les ligues majeures pour son style sobre et efficace, Mike Shildt est devenu l’un des managers les plus reconnus du baseball depuis son arrivée à Saint-Louis en 2018.

Lauréat du prix Manger de l’année en 2019, il a dirigé les Cardinals pendant 4 ans, laissant toujours une marque positive et avec un bilan total de 252 victoires et 199 défaites.

Et que s’est-il passé entre Shildt et les Cardinals ?

Lors d’une conférence de presse, le directeur général des Carndelaes, John Mozeliak, a informé les médias et les fans il y a quelques jours que les Cardinals avaient décidé de rompre leur relation avec Shildt en raison de « différences philosophiques » et de la direction que prenait la franchise.

Évidemment, l’annonce des Cardinaux en a surpris plus d’un, dont Yadier Molina lui-même :

Mozeliak a également annoncé que San Luis chercherait un manager dans ses propres rangs. « Je pense que nous avons du bon matériel à la maison ». Et il a admis que Shildt avait été « très choqué » par la nouvelle.

Et bien sûr, imaginez bien faire votre travail et dire tout à coup merci et que « ils le feront avec quelqu’un d’autre de chez eux ». Une claque.

Mais le bon travail ne manquera pas Sildt. Ça c’est sûr. Et parmi les candidats pour le signer, vous pouvez mettre les Yankees.

Quelle est la situation entre Boone et les Yankees en ce moment ?

Tout semble indiquer que NY renouvellera Boone… aussi incroyable que cela puisse paraître.

Les deux changements majeurs dans l’équipe d’entraîneurs il y a quelques jours, lorsque NY a annoncé le limogeage de l’entraîneur des frappeurs et du troisième but, auraient pour but de « mieux façonner Boone », que le conseil respecte en tant que manager mais qui semble avoir conclu qu’il manque de « conduite à zéro heure ».

Maintenant, la rumeur veut que les Yankees auraient également décidé de s’enquérir de la disponibilité de Shildt… rien n’est perdu avec les indiscrets.

Selon certaines versions, le conseil d’administration de New York pourrait même envisager deux options :

L’arrivée de Schildt Ou un duo avec Boone comme entraîneur de banc ou vice versa

Qu’est-ce que tu penses? Ici, nous décidons encore quoi penser HAHAHAJ.