Boosie Badazz accusé d’avoir endommagé la propriété de la State Farm Arena après le début d’un combat

*Quand rappeur et philosophe de la capuche Boosie Badazz ne se concentre pas sur Lil Nas X, il crée généralement des méfaits comme il l’a fait plus tôt dans la journée.

Plus précisément, lui et plusieurs de ses soi-disant « associés » auraient endommagé des biens lors d’un concert de hip hop d’Atlanta à la State Arena tard vendredi soir/tôt samedi matin.

Voici ce qui s’est passé via une déclaration du département de police d’Atlanta. Boosie Badazz, dont le vrai nom est Torrence Hatch Jr., a été à la hauteur de ce nom lorsqu’il a couru sur la scène principale lors d’un événement et “a commencé à endommager des objets qui appartenaient à sa société de production”. L’incident s’est produit lors de l’émission “Legendz of the Streetz” tenue vendredi soir, qui mettait en vedette 2 Chainz, Rick Ross, Jeezy, Lil’ Kim et Gucci Mane.

Les autorités ont été appelées dans l’arène vers 00h40 après avoir reçu un appel concernant des biens endommagés sur scène, a déclaré le porte-parole de la police d’Atlanta, Anthony Grant, à l’Atlanta Journal-Constitution. Après les dommages initiaux sur le plateau, M. Badazz a quitté la scène avec plusieurs autres avant de détruire prétendument des biens supplémentaires appartenant à l’arène, a-t-il déclaré.

Hatch, euh, Boosie a joué pendant deux minutes avant qu’une bagarre massive n’éclate sur scène, mettant fin brutalement au spectacle, selon TMZ qui a également rapporté que les coups de poing ont commencé lorsque quelqu’un est descendu d’une cabine de DJ et a lancé des coups de poing sur un autre homme sur scène.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé, mais l’agent Grant a déclaré que l’équipement de production et le matériel appartenant à la State Farm Area avaient été détruits, ainsi que plusieurs tables et tentes. La police a déclaré samedi après-midi qu’il était encore tôt dans l’enquête et qu’aucune accusation n’avait été déposée contre les personnes impliquées.