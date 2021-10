Boosie Badazz arrêté pour s’être battu lors d’un concert à Atlanta

Boosie Badazz a été arrêté, a passé une nuit dans une prison d’Atlanta et est déjà un homme libre après un incident qui a entraîné une bagarre lors d’un de ses spectacles… TMZ a appris.

Un porte-parole de la prison du comté de Fulton a déclaré à TMZ … Boosie a été arrêté lundi et inculpé de dommages criminels à la propriété, d’incitation à une émeute, de conduite désordonnée et d’intrusion criminelle.

On nous dit que le rappeur a été libéré mardi après-midi après avoir signé sa propre caution.

TMZ a brisé l’histoire … une performance de Boosie plus tôt ce mois-ci à Atlanta s’est arrêtée brutalement lorsqu’un la bagarre a éclaté sur scène, et les flics ont été appelés.

Comme nous vous l’avons dit, le département de police d’Atlanta a répondu à un appel de vandalisme … et les flics ont déclaré que Boosie et son entourage s’étaient précipités sur scène pendant le spectacle, endommageant des objets appartenant à une société de production et détruisant prétendument des biens appartenant à l’arène.

Boosie attend toujours des nouvelles de sa prochaine date d’audience… alors restez à l’écoute.