Boosie Badazz poursuivi pour 525 000 $ pour une bagarre sur scène à Atlanta

Boosie BadazzLa bagarre destructrice de lors d’une représentation était une attaque planifiée qui a fini par coûter aux promoteurs une tonne d’argent de merde – du moins selon les promoteurs qui le poursuivent maintenant pour cela.

MN2S Corp. et We Are Live Entertainment – ​​respectivement booker et promoteur de la tournée « Legendz of the Streetz » – viennent de porter plainte contre le rappeur, affirmant qu’il a causé tout le chaos qui s’est produit en octobre à la State Farm Arena d’Atlanta.

Vous vous souviendrez… qu’il y avait un brouhaha massif qui est tombé en panne au milieu du spectacle, ce qui a entraîné des dommages à l’équipement et l’arrêt prématuré de toute la production. Boosie, comme on le voit dans la vidéo, était en plein milieu de la bagarre.

21/10/21 TMZ.com

Dans leur procès, obtenu par TMZ, les sociétés affirment que Boosie avait initialement été réservé pour un total de 150 000 $ pour cinq apparitions différentes aux côtés de gars comme 2 chaînes, Rick Ross, Jeezy et d’autres. Ils disent même qu’ils lui ont donné un dépôt de 50 000 $ de bonne foi avant la nuit #1.

Welp, affirment les sociétés avant que l’émission, Boosie ne contacte le président de We Are Live, Léonard Rowe, exigeant plus de pâte que ce qui avait été convenu. Rowe a refusé de payer plus, et ils allèguent que Boosie a menacé de tout torpiller … et ont ensuite donné suite.

Ils prétendent que Boosie a échappé à la sécurité et détruit un tas d’équipements coûteux avant de se battre avec la sécurité. Ils disent que le spectacle s’est terminé tôt en conséquence – avant que Ross, la tête d’affiche, ne puisse même monter sur scène.

Ils demandent 525 000 $ de dommages et intérêts pour récupérer leurs pertes et punir Boosie pour le tout. Nous avons contacté Boosie, qui n’a fait aucun commentaire.