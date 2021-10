Boosie Badazz se produit alors que la bagarre éclate au concert ‘Legendz of Streetz’

in

TMZ.com

Boosie Badazz joué pendant 2 minutes vendredi soir quand une bagarre a éclaté sur scène … et c’est devenu tellement fou que les promoteurs ont débranché tout le concert.

Il s’est déroulé à Atlanta lors du concert Legendz of the Streetz avec un ensemble de stars qui comprenait 2 chaînes, Rick Ross, Jeezy, Lil Kim, Gucci Mane, et Fabuleux.

Quelques minutes après le début du set de Boosie, quelqu’un est descendu de la cabine du DJ et a commencé à se balancer sur un autre gars sur scène. On ne sait pas ce qui a déclenché sa colère.

Regardez la vidéo… Boosie, en pantalon blanc et veste rose, se tient sur le devant de la scène, et quand il regarde le combat, il se dirige vers l’action et saute directement dedans.

Vous voyez un agent de sécurité guider Boosie hors de la scène pendant que les combats s’intensifient … les haut-parleurs sont renversés et, en gros, ils commencent tous à saccager le joint.

C’était suffisant pour le lieu… les lumières de la maison se sont rallumées et le spectacle était terminé.

Il n’y a eu aucun blessé à proprement parler et les flics n’ont pas été appelés.