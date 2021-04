Boosie blâme OJ Simpson pour avoir critiqué LeBron James ‘YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY Tweet ⋆ .

Boosie Badazz

* Tel que rapporté, non autre que James Lebron a vu la haine arriver après avoir tweeté à propos du policier Nicholas Reardon qui a tué par balle Ma’khia Bryant, 16 ans, à Columbus, dans l’Ohio.

Si vous ne voyez pas le message maintenant supprimé, il se lit comme suit: “YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY”. Comme nous l’avons signalé plus tôt, les conservateurs, y compris Donald Trump, ont envoyé la haine de LeBron pour le tweet, beaucoup l’accusant d’incitation à la violence.

OJ Simpson était également parmi ceux qui n’étaient pas d’accord avec l’action de James en critiquant le flic.

«Vous ne pouvez pas mener toutes les batailles», a déclaré Simpson dans le clip qu’il a publié sur Twitter. «Parfois, vous devez prendre votre temps et être un peu plus patient avant de commenter certains de ces mauvais incidents qui se produisent avec certains services de police. … Ce que j’ai vu quand j’ai vu le truc en entier, le policier n’avait pas le choix, a-t-il répondu. Nous aurions aimé qu’il ait pu tirer un taser, nous aurions aimé qu’il ait pu le faire d’une autre manière, mais dans ce cas, s’il n’avait pas fait ce qu’il a fait, il me semble qu’une autre jeune américaine se serait fait prendre la vie. Je ne peux rien reprocher à ce qu’il a fait. J’aurais aimé que ce soit différent, mais je ne peux rien lui reprocher.

Attendez les faits! #LeBronJames pic.twitter.com/As2zaGQD4M – OJ Simpson (@ TheRealOJ32) 22 avril 2021

Ma’Khia Bryant a été mortellement abattue par l’officier Nicholas Reardonn mardi 20 avril lors d’un incident au cours duquel elle brandissait un couteau. Bryant se dirigeait vers une femme tout en tenant le couteau, montre des images de la caméra de la police lorsque l’officier a crié «Descendez» à plusieurs reprises. Il a tiré au moins quatre coups de feu sur Bryant, qui a ensuite été déclaré mort dans un hôpital voisin.

Avec ce qui précède comme perspective, rappeur controversé Boosie Badazz pense que “The Juice” devrait avoir ses pensées pour lui-même.

«OJ Simpson… Comment diable allez-vous dire à LeBron [to] taisez-vous pour parler de notre course, vous êtes censé parler de notre course », a déclaré Boosie Badazz dans un clip partagé sur son histoire Instagram. «Je vous encourageais! Nous vous avons libéré. … La communauté noire vous a libéré! Et vous voulez leur dire de se détendre? Vous devez vous détendre. Vous feriez mieux de vous détendre. Va te faire foutre les noix de Lebron. Vous vous trompez d’homme. Tu es censé être en première ligne pour cette merde noire. “