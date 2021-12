Boosie termine 2021 en défendant R. Kelly, dit qu’il les aime juste jeunes

Boosie met fin à une année difficile (socialement) sur une note encore plus dure – défendre R. Kelly … et en suggérant que le mec a juste un faible pour les jeunes filles, NBD. ??

Le rappeur de Louisiane a récemment passé une interview avec VladTV, dans laquelle la condamnation de Kelly a été évoquée … et Boosie a été interrogé à ce sujet. Il n’a pas hésité à faire savoir à tout le monde ce qu’il pensait de l’affaire — et ce sentiment est… un ressentiment amer.

Vérifiez-le … Boosie dit que Kelly a été victime d’accusations similaires contre lesquelles il était confronté en 2008, et pense que cela est en grande partie lié à sa race.

Mais Boosie est allé encore plus loin … justifiant les actions de Kelly en ce qui concerne ses victimes, l’écartant en disant: « Je me sens juste comme R. Kelly comme les jeunes garces. » Il y a plus… Boosie poursuit en affirmant que R. Kelly a toujours gardé ses victimes sous sa coupe est BS.

Il ajoute : « Si vous laissez une garce à la maison et que vous partez en tournée pendant deux semaines et qu’elle ne va nulle part, cette garce n’a pas été kidnappée. Elle attend que papa rentre à la maison. »

Boosie affirme également qu’une « chienne n’a pas été sexualisée si elle était au lit avec trois, quatre femmes. Vous savez, elle n’a pas été (exploitée) parce que … elle est consentante! » Il termine en disant que la seule erreur de Kelly était la « partie de l’âge ».

L’hôte, DJ Vlad, est finalement intervenu et a repoussé la caractérisation sauvage de Boosie … soulignant que Kelly sortait avec – et s’est finalement mariée – un très mineur Aaliyah il y a bien longtemps… et pas seulement cela, mais il était allé devant les tribunaux pour cette question précise il y a plus de dix ans.

Il ajoute que tout ce qu’il avait à faire était de rester à l’écart des filles mineures – mais notant qu’il ne pouvait même pas le faire. Boosie semble toujours sceptique à la fin… couronnement ainsi le dernier moment de pied-à-bouche de sa part en 2021. Meilleure chance l’année prochaine…