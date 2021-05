Boost Mobile sera le premier grand opérateur à offrir des soins de santé en tant qu’avantage d’abonné

Boost Mobile proposera des services de santé aux abonnés Unlimited Plus, le premier opérateur à faire de la santé une option bonus.Vous bénéficierez de soins virtuels via K Health à partir de cet été.

La plupart des bonus des forfaits téléphoniques tournent autour des services de streaming et des cadeaux, mais Boost Mobile essaie quelque chose d’unique: les visites chez le médecin en ligne. Le transporteur appartenant à Dish offrira bientôt des services de santé virtuels «gratuits» aux abonnés Unlimited Plus, ce qui en fait le premier grand réseau téléphonique à offrir des soins de santé en guise d’avantage.

Le bonus vous offre une aide virtuelle 24h / 24 via l’application K Health sur votre téléphone. Vous pouvez discuter avec des médecins certifiés, utiliser un vérificateur de symptômes basé sur l’IA et même obtenir des ordonnances ou des plans de traitement personnalisés. Cela ne remplacera pas votre assurance maladie ou votre médecin de famille, pour être clair. Il vise plutôt à «adresser [healthcare] diviser »et fournir des services aux personnes qui ne peuvent pas toujours se le permettre, a déclaré le chef de Boost, Stephen Stokols.

L’offre de santé virtuelle fera officiellement ses débuts cet été. Les clients qui ne s’abonnent pas à Unlimited Plus peuvent ajouter K Health à un prix réduit de 7,99 $ par mois.

Il ne fait aucun doute que Boost Mobile utilise la santé virtuelle comme une incitation au bon moment. De nombreux Américains sont toujours préoccupés par leur capacité à se payer des soins de santé alors que la pandémie de COVID-19 disparaît (espérons-le), et Boost, en tant que transporteur prépayé, peut être dans une position unique pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Il n’est pas certain qu’une telle fonctionnalité durera. Pourtant, il ne fait aucun doute que cela pourrait être utile – et cela pourrait simplement inciter les réseaux rivaux à offrir des extras plus pratiques à l’avenir.