Boost s’attaque aux Big Three avec un nombre illimité de 25 $ par mois

Boost Mobile, propriété de Dish, présente un ensemble de nouveaux plans Carrier Crusher destinés directement aux trois grands transporteurs. Ces forfaits incluent un nouveau forfait illimité avec 12 Go de données de point d’accès ainsi que quelques options de 5 Go. Ces plans sont facturés plusieurs mois à la fois avec des économies accrues lorsque vous payez pour le plus long terme d’avance.

Ce nouveau forfait illimité tombe à 25 $ par mois lorsque vous prépayez pendant 12 mois. Vous pouvez également l’obtenir pendant trois mois à la fois pour 30 $ par mois. Les forfaits Boost sont fournis avec la prise en charge de la 4G LTE et de la 5G si vous avez un téléphone compatible et la vitesse est illimitée jusqu’à ce que vous utilisiez 35 Go en un mois. Ce plan comprend également 12 Go de données de point d’accès par mois afin que vous puissiez partager votre connexion avec une excellente tablette Android ou d’autres appareils connectés.

Le forfait 5 Go coûte 15 $ par mois lorsqu’il est facturé tous les trois ou six mois. S’il est facturé pour 12 mois, le coût revient à 14 $ par mois.

Le directeur de Boost Mobile, Stephen Stokols, a déclaré :

Les Américains ne veulent pas payer un centime de plus que ce qu’ils doivent pour un accès sans fil. Boost estime que le service sans fil devrait être abordable pour tous. Aujourd’hui, les forfaits Carrier Crusher de Boost offrent aux Américains une nouvelle réalité où les clients peuvent obtenir des données, de la voix et des SMS illimités pour moins de 50 % de ce qu’ils paient sur les plus grands opérateurs du pays.

Boost Mobile s’appuie toujours sur la couverture 5G d’autres opérateurs comme de nombreux autres opérateurs prépayés. Malgré cela, Boost Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous pouvez obtenir, surtout si vous êtes intéressé par les modules complémentaires internationaux de Boost. Le propriétaire de Boost, Dish Wireless, est en train de construire son propre réseau 5G, mais pour le moment, il utilise le réseau T-Mobile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens.

