Boost to Digital India! Profitez maintenant de l’installation WiFi dans 6000 gares des chemins de fer indiens; voir la liste par état

En fournissant le WiFi dans la ville de Hazaribagh de Jharkhand dans la division Dhanbad de la zone East Central Railway, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont mis en service une installation WiFi dans 6000 gares, à ce jour. Dans le but de connecter les passagers et le grand public aux systèmes numériques, le transporteur national continue d’étendre l’installation WiFi dans les stations éloignées. La gare de Mumbai a été la première gare à bénéficier du WiFi en janvier 2016. Par la suite, Midanpore au Bengale occidental est devenue la 5000ème gare à disposer du WiFi et le 15 mai 2021, Hazaribagh est devenue la 6000ème gare à disposer du WiFi. Le même jour, la gare de Jarapada dans le quartier Angul d’Odisha a également été équipée d’une connexion Wi-Fi.

Le service WiFi dans les stations répond aux objectifs du programme Digital India du gouvernement Modi. Cette initiative vise à combler le fossé numérique entre les citoyens urbains et ruraux, maximisant ainsi l’empreinte numérique dans les villages ruraux et améliorant l’expérience utilisateur. Selon le ministère des chemins de fer, la fourniture d’installations Wi-Fi dans les gares se fait sur une base autonome et sans frais pour les chemins de fer indiens. L’installation WiFi a été fournie avec l’aide d’un PSU sous le ministère des chemins de fer-RailTel. La tâche de fournir le WiFi a été réalisée en partenariat avec Google, DOT, PGCIL ainsi que Tata Trust. Comme le 15 mai, les installations Wi-Fi dans les stations sont les suivantes:

Andhra Pradesh- 509 stationsArunachal Pradesh- 3 stationsAssam- 3 stationsBihar- 384 stationsChandigarh- 5 stationsChhattisgarh- 115 stationsDelhi- 27 stationsGoa-20 stationsGujarat- 320 stationsHaryana- 134 stationsHimachal Pradesh- 24 stations- Jammu et Kashmir- 14 stationsKarnhander 120 stations stationsMadhya Pradesh- 393 stationsMaharashtra- 550 stationsMeghalaya- 1 stationMizoram- 1 stationNagaland- 3 stationsOdisha- 232 stationsPunjab- 146 stationsRajasthan- 458 stationsSikkim- 1 stationTamil Nadu- 418 stationsTelangana- 45 stationsTripura- 19 stations-

