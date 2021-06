Booster de productivité : miser gros sur l’intelligence artificielle

ManageEngine Labs, startup ManageEngine Labs, actualités Intelligence Artificielle, actualités IA, ManageEngine Labs Intelligence Artificielle

L’objectif de toute entreprise est d’améliorer la productivité, d’améliorer l’expérience client et de maximiser les profits. L’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle crucial sur tous ces fronts, explique Ramprakash Ramamoorthy, directeur de la recherche chez ManageEngine, la division de gestion informatique d’entreprise de Zoho, le fabricant de logiciels d’entreprise basé à Chennai.

« L’énorme croissance observée dans le cloud computing a entraîné une énorme quantité de données générées. C’est là qu’intervient l’IA. L’utilisation de l’IA pour analyser de grandes quantités de données collectées aide les entreprises à acquérir une compréhension approfondie de leurs systèmes », dit-il.

Ramamoorthy souligne que lorsqu’ils sont déployés correctement, les systèmes d’IA peuvent prévoir les pannes, aider à fournir une gestion proactive de l’infrastructure et assurer une meilleure disponibilité des services. « L’IA peut être un booster de productivité en automatisant les tâches redondantes, en libérant les humains pour qu’ils puissent travailler sur des tâches plus critiques.

À l’heure actuelle, plus d’une douzaine de produits ManageEngine créés à partir de zéro par notre équipe d’ingénieurs disposent de capacités d’IA pour sécuriser les réseaux et garantir la disponibilité », déclare Ramamoorthy. « Ceux-ci incluent notre solution SIEM, Log360 ; notre solution d’assistance informatique, ServiceDesk Plus ; et nos solutions de surveillance, OpManager, Applications Manager et Site24x7.

ManageEngine Labs a été créé en 2014 pour travailler sur les technologies émergentes et résoudre les problèmes courants dans l’ensemble du portefeuille de gestion informatique de Zoho. Ramamoorthy déclare : « Nous veillons à ce que notre recherche ne soit pas seulement un exercice académique. L’objectif de nos efforts de recherche et développement est de lancer rapidement une technologie de pointe via nos produits pour offrir une grande valeur aux clients. Depuis notre création, notre objectif principal a été d’améliorer le savoir-faire technique. Tout, de nos centres de données à nos fonctionnalités d’IA, a été conçu en interne, à partir de zéro. Cette capacité nous distingue de nos concurrents.

Certains des exemples les plus importants incluent les capacités d’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) que ManageEngine a incorporées dans sa pile de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Il a intégré des techniques de prévision et d’anomalie dans sa pile de surveillance pour aider les responsables informatiques à prévoir les événements et à identifier la cause première des problèmes. Il a également lancé un certain nombre de fonctionnalités de traitement du langage naturel dans sa pile de prestation de services, notamment des chatbots, l’attribution d’agents intelligents et la détection de sujets de ticket, pour assurer une productivité maximale des agents, dit-il.

ManageEngine a des équipes travaillant sur les bases de données, l’accélération matérielle, l’IA et la blockchain. «Nos projets d’IA les plus passionnants incluent l’UEBA, la prédiction des pannes, la connaissance électronique de votre client (E-KYC) et l’analyse des causes profondes. Nous investissons en permanence dans des techniques telles que l’IA prête pour l’explication, l’apprentissage par transfert, l’IA causale et l’IA axée sur la confidentialité. »

Selon lui, l’équipe blockchain travaille actuellement sur des principes cryptographiques plus approfondis. Mis à part ceux déjà distribués, comme les audits et la signature électronique, la plupart des cas d’utilisation de logiciels d’entreprise sont des cas d’utilisation intra-entreprise, qui n’exigent pas une blockchain distribuée à part entière, explique-t-il. “C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers l’emprunt de concepts cryptographiques à la blockchain pour garantir la preuve de l’existence d’un actif donné à un moment donné.”

ManageEngine possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Inde, à Singapour, au Japon, en Chine et en Australie, ainsi qu’un réseau de plus de 200 partenaires mondiaux pour aider les entreprises à aligner étroitement leurs activités et leur informatique. Dans le sillage de Covid-19, ManageEngine a aidé 180 000 clients dans le monde grâce à ses solutions de travail à distance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.