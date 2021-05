Booster de Rs 99000 crore: dividende exceptionnel pour le gouvernement de RBI

Un plus grand nombre d’OGO entraîne des revenus d’intérêts plus élevés pour la RBI. Le rapport annuel, une fois publié, pourrait apporter plus de clarté à ce sujet.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé vendredi qu’elle transférerait un excédent de Rs 99122 crore au gouvernement pour la période de neuf mois terminée le 31 mars 2021, soit 73,5% de plus que les Rs 57128 crore transférés pour 2019-2020.

Avec le changement de l’exercice comptable de la banque centrale en avril-mars de juillet-juin plus tôt, son conseil d’administration a discuté de son fonctionnement pendant la période de transition de neuf mois (juillet 2020-mars 2021) et a approuvé le rapport annuel et les comptes pour la période de transition.

“Le Conseil lors de sa réunion a examiné la situation économique actuelle, les défis mondiaux et nationaux et les mesures politiques récentes prises par la Banque de réserve pour atténuer l’impact négatif de la deuxième vague de Covid-19 sur l’économie”, a déclaré la RBI dans un communiqué. Le conseil central a décidé de maintenir le coussin de risque d’urgence à 5,5%.

On ne sait pas immédiatement ce qui a contribué à la flambée du montant du transfert de dividendes, mais une raison probable pourrait être une augmentation des bénéfices des opérations de marché de RBI au cours de l’année. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré lors de l’examen de la politique monétaire d’avril que la banque centrale avait effectué des achats nets nets d’un montant de 3,13 ₹ lakh crore en 2020-2021. Un plus grand nombre d’OGO entraîne des revenus d’intérêts plus élevés pour la RBI. Le rapport annuel, une fois publié, pourrait apporter plus de clarté à ce sujet.

Le gouvernement de l’Union avait budgété un montant total de Rs 1 lakh crore de revenus au titre du dividende total de la RBI et des entreprises du secteur public au cours de l’exercice 22. Le montant du transfert d’excédent de la RBI garantira probablement que le gouvernement dépasse son objectif de recettes à ce titre.

Aditi Nayar, économiste en chef d’Icra, a déclaré que le transfert d’excédents plus élevé que prévu offrirait un tampon au gouvernement pour absorber les pertes de recettes fiscales indirectes qui sont prévues en mai-juin 2021. Les recettes fiscales pourraient en souffrir. des verrouillages étatiques désormais répandus sur le niveau de consommation d’articles discrétionnaires et de services à forte intensité de contact.

«De plus, les prix élevés des matières premières à un moment où la demande et le pouvoir de fixation des prix sont modérés, réduiraient les marges des entreprises dans de nombreux secteurs, compressant la croissance des collectes d’impôts directs», a déclaré Nayar.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.