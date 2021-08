Booster Fuels teste une offre grand public avec un service de gaz mobile sur les parkings Safeway à Seattle

Booster Fuels propose désormais de l’essence à n’importe qui sur un parking Safeway dans le quartier Roosevelt de Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

Essence et épicerie : Booster Fuels s’agrandit avec un nouveau service aux consommateurs qui propose ses camions à essence mobiles dans les parkings Safeway à Seattle. C’est la première fois que le service Booster est accessible au grand public. L’entreprise « d’énergie en tant que service » créée il y a 6 ans s’est traditionnellement associée à des employeurs pour faire le plein de véhicules d’employés dans des parkings privés d’entreprise, ou a travaillé avec des entreprises pour faire le plein de véhicules de flotte.

Pourquoi est-ce important: C’est la première fois que ce type d’opération est autorisé dans l’État de Washington, selon Booster. L’année dernière, les législateurs de l’État ont approuvé une loi qui permet aux entreprises de fournir plus facilement du carburant mobile. Les startups de gaz mobiles telles que Booster ont dû faire face aux réglementations en matière d’incendie et d’environnement. Il survient également au milieu d’une pandémie qui a entraîné l’adoption de la technologie sans contact.

L’installation du Booster dans un Safeway dans le Kent, Washington (Photo Booster)

Comment ça fonctionne: Booster apporte un de ses réservoirs sur un parking Safeway. Les utilisateurs paient avec leur smartphone. Le service client est disponible dans trois sites Safeway de la région de Seattle. Il n’y a pas encore de plans pour une nouvelle expansion.

Les prix sont basés sur le coût moyen par gallon des trois stations-service les plus proches. Ce week-end au Safeway dans le quartier Roosevelt de Seattle, le prix par gallon était de 4,09 $.

Booster est en mesure de facturer des prix similaires ou même inférieurs à ceux de ses concurrents, car il n’engage pas les coûts à forte intensité de capital associés à l’exploitation des stations-service.

Booster a refusé de partager les détails de son accord commercial avec Safeway.

Fond de rappel: La société a levé près de 90 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont les sociétés de capital-risque de Seattle Madrona Venture Group, Vulcan Capital et Maveron. L’ancien ingénieur de Boeing, Frank Mycroft, a fondé la startup à Seattle avant de la relocaliser dans la Bay Area. Mycroft a précédemment passé trois ans chez Planetary Resources en tant que vice-président de la stratégie avant de lancer Booster avec Diego Netto et Tyler Raugh. Booster est désormais présent sur huit marchés majeurs ; compte plus de 300 clients B2B ; et plus de 200 employés.

Booster a déclaré avoir développé ses activités B2B l’année dernière pour répondre au nombre croissant de flottes d’entreprise et aux préoccupations croissantes liées à l’environnement. L’entreprise a aidé les clients à éviter plus de 2,2 millions de kilomètres parcourus en véhicule. Mais il a également traité du plus bas niveau de consommation annuelle d’essence à moteur aux États-Unis depuis 1997, selon la US Energy Industry Information Administration, une tendance largement due à la pandémie. Plus tôt cette année, Booster a annoncé une nouvelle recharge de véhicules électriques à la demande dans son offre.