Boosters pour delta? Des vaccins mis à jour pour lutter contre la variante sont en cours d’essai

Lorsque les scientifiques ont créé des vaccins à ARNm pour Covid-19 l’année dernière, ils ont été salués comme une percée presque miraculeuse. Et pas seulement parce que les clichés Pfizer/BioNTech et Moderna étaient incroyablement efficaces. La technologie de l’ARNm était une façon radicalement nouvelle de fabriquer des vaccins, et elle comportait un énorme argument de vente : elle permettrait aux scientifiques de reformuler les vaccins en réponse à de nouvelles variantes – et rapidement.

Ce qui soulève la question : où est notre vaccin personnalisé contre la variante delta qui ravage le monde depuis des mois maintenant ? Où est cette solution plug-and-play qu’on nous a dit d’attendre ?

Cela a été un peu lent à venir, et nous en verrons les raisons dans un instant. Mais c’est certainement non pas parce que la technologie de l’ARNm est plus lente que les scientifiques ne le pensaient.

Pour comprendre pourquoi les scientifiques avaient raison d’être enthousiastes, réfléchissez à la différence entre la fabrication d’un vaccin à ARNm et la fabrication d’un vaccin plus traditionnel. L’une des raisons pour lesquelles les vaccins ont traditionnellement pris beaucoup de temps à produire est que les scientifiques doivent cultiver de nombreux agents pathogènes (ou parties d’agents pathogènes) en laboratoire avant de pouvoir les introduire dans le corps humain afin que le corps apprenne à les reconnaître.

Dans le cas du nouveau coronavirus, ils devraient normalement cultiver de nombreuses protéines de pointe de coronavirus – la partie que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines – en laboratoire.

Avec les vaccins à ARNm, les scientifiques ont trouvé un moyen génial de contourner cela, en accélérant le processus en mois. Ils ont identifié la séquence génétique qui crée les protéines de pointe et ont utilisé cet ensemble d'”instructions” dans le vaccin, incitant notre propre corps à produire les protéines du virus. Ces protéines amorcent ensuite notre système immunitaire. Des chercheurs ont efficacement sous-traité le travail de leur laboratoire à nos cellules.

En utilisant cette méthode, les scientifiques peuvent facilement rééquiper le vaccin en cas de besoin, car tout ce qu’ils ont à faire est de remplacer les anciennes «instructions» génétiques par une nouvelle série. (En janvier 2020, Moderna a prouvé à quel point cela peut être rapide : il a conçu son vaccin Covid-19 en un week-end !) Les nouvelles instructions ne devraient pas être si différentes car la protéine de pointe de delta est assez similaire à celle du coronavirus ancestral, malgré quelques mutations.

Maintenant, il semble à certains comme une évidence que les fabricants de médicaments devraient produire des vaccins spécifiques à des variantes, qui pourrait être utilisé comme rappel pour les personnes ayant déjà reçu deux doses, ou théoriquement comme première dose pour les personnes non vaccinées.

Et en fait, l’effort pour fabriquer un vaccin spécifique delta bat son plein. Pfizer/BioNTech et Moderna sont sur l’affaire, et nous pourrions voir ces vaccins devenir disponibles dans les prochains mois. Mais voici le problème : nous n’en avons peut-être pas réellement besoin.

Des boosters spécifiques à Delta sont en essais cliniques

La réponse rapide à la question « Où sont les vaccins spécifiques au delta ? » est simple : Pfizer/BioNTech et Moderna ont déjà produit des vaccins personnalisés à ciblage delta.

Mais trouver comment créer des protéines de pointe sur mesure n’est que la première étape. Maintenant, les fabricants de médicaments testent dans quelle mesure ces vaccins réorganisés peuvent fonctionner comme boosters.

Pfizer/BioNTech teste un candidat vaccin reformulé ciblant spécifiquement le delta. Les résultats des essais cliniques sont attendus au quatrième trimestre de l’année. Un vaccin pour cibler la variante bêta est également à l’étude. (Identifié pour la première fois en Afrique du Sud, le bêta s’est avéré de manière alarmante capable d’échapper à l’immunité, bien que le delta hyper-transmissible soit maintenant plus dominant.) « Les deux essais sont en cours », m’a dit un porte-parole de Pfizer/BioNTech.

De même, Moderna a récemment annoncé qu’elle testait un vaccin reformulé candidats pour cibler les variantes bêta et delta. La société a déjà commencé à tester trois de ses quatre candidats dans un essai de phase 2/3, qui déterminera leur efficacité. Il prévoit de commencer à tester le quatrième – un candidat combo qui cible à la fois bêta et delta – dans les prochaines semaines. “La stratégie de la société est de développer des vaccins de rappel contre les variantes actuelles préoccupantes et contre les variantes potentielles futures préoccupantes”, a expliqué Moderna dans un communiqué de presse destiné aux investisseurs.

Bien que les progrès sur les boosters spécifiques au delta soient une bonne chose, cela soulève la question de savoir si nous en avons vraiment besoin.

Les deux fabricants de médicaments ont également testé leurs vaccins originaux pour leur efficacité en tant que boosters. Pfizer, selon son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, a découvert que l’administration d’une troisième dose de son vaccin entraînait une multiplication par cinq des anticorps contre le delta chez les 18 à 55 ans et une multiplication par 11 chez les 65 à 85 ans. ans.

Et selon un communiqué de presse de Moderna, lorsque la société a essayé une troisième dose de son vaccin d’origine, les résultats ont été stellaires : il a produit une multiplication par 42 des anticorps contre delta.

Les anticorps sont un signal que le système immunitaire humain peut reconnaître et combattre un virus, et bien qu’ils ne soient pas la seule mesure de l’immunité, un nombre élevé d’anticorps est un bon signe.

Des résultats comme ceux-ci font partie des raisons pour lesquelles certains experts ne sont pas sûrs nous avons besoin de vaccins spécifiques au delta. Comme Florian Krammer, virologue du mont Sinaï, l’a déclaré dans une interview avec le médecin et chercheur Eric Topol :

Des essais de vaccins à ARNm contre la variante bêta sont en cours chez des personnes qui ont d’abord reçu le vaccin à ARNm ordinaire. Certaines de ces études ont également des bras dans lesquels le même vaccin a été administré une troisième fois, et il semble que cela vous offre autant de protection ou de bons niveaux d’anticorps contre bêta, mais aussi contre delta, que le vaccin commuté. Donc, à l’heure actuelle, il n’est pas clair s’il y a même un avantage à changer la souche vaccinale.

Dan Barouch, immunologiste au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, explique que les vaccins spécifiques au delta ne seront probablement pas beaucoup mieux que les vaccins originaux car la protéine de pointe du delta est assez similaire à celle du coronavirus ancestral en termes d’apparence et de forme . Cela signifie que les anticorps créés par la formulation originale du vaccin, si nous en recevons une troisième injection, devraient bien fonctionner pour attaquer le virus.

Angela Rasmussen, virologue à l’Université de la Saskatchewan, est d’accord. « Nous n’avons pas besoin de vaccins spécifiques au delta », m’a-t-elle dit. Même pour les vastes étendues du monde qui n’ont encore reçu aucune injection et qui pourraient théoriquement prendre un vaccin spécifique au delta comme première dose, elle n’est pas sûre que cela vaille la peine de développer ce vaccin sur mesure. “Il faudrait un certain temps pour obtenir l’approbation réglementaire et la fabrication et des vaccins sont nécessaires maintenant.”

Pour produire en masse des vaccins spécifiques au delta et les utiliser comme premières doses pour les non vaccinés, les fabricants de médicaments devraient probablement mettre certaines usines de fabrication hors ligne de la production du vaccin original pour commencer à produire le vaccin modifié à la place, a noté Céline Gounder, spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste à NYU et à l’hôpital Bellevue. Les garder séparés permet d’éviter des confusions malheureuses, a-t-elle ajouté.

« Alors la question est : est-ce vraiment la meilleure utilisation de votre capacité de fabrication lorsqu’il n’a pas été prouvé que vous devez vraiment le faire pour vous protéger contre le delta ? » dit Gounder. « Vous allez avoir, un, le retard de la fabrication et l’affectation d’usines de fabrication spécifiques à cette fin, et deux, l’examen de la FDA qui s’y rapporterait, ce qui crée un retard. Je ne pense pas que ce compromis ait un sens pour la variante delta.

La promesse de vaccins à ARNm contre le Covid-19 a-t-elle été exagérée ?

Il est extrêmement utile que les vaccins à ARNm soient plus rapides à fabriquer que les vaccins traditionnels et que le processus d’essai clinique pour les vaccins à ARNm modifiés soit plus court que pour les vaccins originaux. Mais entre les tests, la fabrication et l’approbation réglementaire, le réoutillage d’un vaccin prend encore des mois.

Cela signifie-t-il que l’optimisme initial concernant l’adaptabilité des ARNm était surestimé ?

« Je pense que l’optimisme est grand en dehors des temps urgents de Covid – ce [mRNA technology] pourrait rendre les vaccins plus faciles à développer à long terme. Pour la grippe saisonnière, où il existe déjà un processus d’évaluation rapide des vaccins reformulés, parfait ! dit Rasmussen. “Mais dans la situation d’urgence à laquelle nous sommes actuellement confrontés avec Covid, le processus réglementaire prend encore du temps que nous n’avons pas actuellement.”

En d’autres termes, une technologie incroyable (et ne vous y trompez pas, l’ARNm est une technologie incroyable qui change le monde) est très bien, mais elle ne peut être utilisée à son plein potentiel que dans un scénario où les voies réglementaires permettent d’ajuster les vaccins. évalué efficacement.

Même si Gounder ne pense pas que nous ayons besoin d’un vaccin spécifique au delta, « Cela a du sens pour [the drugmakers] d’aller de l’avant même si cette reformulation particulière n’est pas largement utilisée », a-t-elle déclaré. « Cela les aide vraiment à comprendre quels peuvent être les problèmes avec les vaccins mis à jour », en termes de hoquet de fabrication et de voies réglementaires.

Étant donné que des variantes peuvent encore survenir qui échappent considérablement à nos vaccins, a-t-elle déclaré: “C’est comme une course d’entraînement.”

Comme l’a déclaré le porte-parole de Pfizer/BioNTech dans un communiqué envoyé par courrier électronique :

Les essais visent à étudier les variants et permettront aux entreprises de réagir rapidement si un variant échappatoire devait nécessiter une mise à jour du vaccin. Les sociétés explorent la voie de développement, de fabrication et de réglementation que BioNTech et Pfizer poursuivraient dans ce cas pour pouvoir adapter le vaccin dans les 100 jours si nécessaire. Cette approche fait partie de la stratégie globale de BioNTech et Pfizer pour traiter les variantes si le besoin s’en faisait sentir à l’avenir.

Il y a une autre raison pour laquelle la fabrication d’un vaccin reformulé pour lutter contre le delta aurait pu démarrer lentement, selon Benjamin Linas, épidémiologiste à l’Université de Boston. Il y a beaucoup de doses inutilisées des vaccins d’origine, dont les responsables de la santé publique et les fabricants de médicaments pourraient avoir craint qu’ils ne soient gaspillés si les gens décident qu’ils ne veulent que la version «nouvelle et améliorée».

« Je ne sais pas quel message cela donnerait si [Pfizer or Moderna] a dit: ‘Oh, nous avons un vaccin spécialement conçu pour le delta.’ Cela susciterait-il des inquiétudes quant au fait que le vaccin original n’a pas fonctionné ? Ce qui n’est absolument pas vrai », a déclaré Linas. Les vaccins sont encore très efficaces contre le delta, en particulier pour prévenir les maladies graves et l’hospitalisation.

Il est possible que cet hiver, des vaccins spécifiques au delta soient proposés. Mais cela ne signifie pas qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec les vaccins originaux – et ceux qui sont éligibles pour les rappels maintenant et qui ont attendu au moins six mois depuis leur deuxième injection feraient bien de se rappeler que les vaccins originaux fonctionnent parfaitement comme une troisième dose.

“Cela est particulièrement vrai pour les personnes à haut risque”, a déclaré Rasmussen. “Ils devraient obtenir le troisième coup maintenant plutôt que d’attendre.”

La FDA et le CDC ont approuvé l’administration de vaccins de rappel à certains Américains qui ont reçu le vaccin Pfizer/BioNTech – à savoir, les personnes de plus de 65 ans et les résidents des maisons de soins infirmiers, les personnes qui ont des problèmes de santé qui augmentent le risque de Covid-19 sévère, et les personnes dont le travail les expose à un risque plus élevé de contracter le virus.

