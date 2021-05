Boostez la connectivité aérienne sous UDAN! L’aéroport de Rupsi à Assam commencera ses opérations à partir de samedi

L’aéroport de Rupsi a été développé dans le cadre du Regional Connectivity Scheme-UDAN.

L’aéroport de Rupsi, dans le district de Dhubri, dans l’Assam, devrait être opérationnel à partir de samedi. Un vol d’essai a été effectué par Flybig Airlines sur la route Guwahati-Rupsi-Guwahati. Un responsable de l’Autorité des aéroports de l’Inde (AAI) a été cité dans un rapport de la PTI, affirmant que l’essai du vol avait été achevé en toute sécurité et en temps opportun mercredi avec le soutien étendu du gouvernement de l’État ainsi que des agences concernées. L’aéroport de Rupsi a été développé dans le cadre du programme régional de connectivité-UDAN et les opérations de vol de Flybig Airlines devraient commencer entre la route Guwahati-Rupsi-Kolkata à partir de samedi. Selon le responsable, le vol devrait opérer sur la route les mardi, jeudi, samedi et dimanche. La compagnie aérienne Flybig a ouvert des réservations pour l’itinéraire, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Flybig a publié un communiqué indiquant qu’il avait fait une incursion dans la région du nord-est du pays pour fournir une connectivité aérienne sous UDAN aux régions éloignées au milieu de la pandémie COVID-19 et à un moment où l’Inde est confrontée à des défis en raison du nouveau coronavirus. Des modes de transport plus sûrs pendant la crise du COVID-19 sont devenus essentiels pour assurer les aspirations de la région émergente ainsi que son économie. Après son lancement réussi dans la partie centrale de l’Inde, Flybig devrait se lancer dans ses opérations dans la région du Nord-Est à partir de la deuxième semaine de mai, reliant Guwahati, Rupsi et Kolkata dans un premier temps. En temps voulu, d’autres routes comme Agartala à Tripura, Tezu et Pasighat en Arunachal Pradesh, Dibrugarh en Assam, seront reliées à Shillong et Guwahati.

En partenariat avec le Centre ainsi qu’avec les gouvernements des États pour tirer parti d’initiatives telles que le programme régional de connectivité dans le cadre de l’UDAN du gouvernement Modi, la compagnie aérienne s’efforce d’être la plate-forme de développement pour la région dans laquelle elle opère. Flybig exploite des avions de type ATR 72 car la proposition de produit est idéale pour les segments de clientèle cibles offrant une connectivité aérienne à toutes les villes émergentes de la région spécifique, une hospitalité exceptionnelle ainsi que des horaires de vol pratiques. Flybig a commencé ses opérations aériennes au mois de janvier de cette année et la compagnie aérienne se concentre sur la connexion des villes de niveau 2 et de niveau 3 dans le pays.

