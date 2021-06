Boostez la saveur et la nutrition des aliments proposés par cette mijoteuse | Vie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Crock Por est l’une des marques pionnières dans le développement de mijoteuses numériques. Ce modèle en vente est une option très intéressante.

Cuisiner à feu doux présente de nombreux avantages : améliore la saveur et maintient les propriétés nutritionnelles des aliments. Malheureusement peu de gens peuvent regarder la cocotte pendant plusieurs heures, c’est pourquoi mijoteuses programmables sont vraiment utiles.

Obtenez ceci Mijoteuse numérique Crock Pot CSC063X avec une remise de 15%, il reste à seulement 74,99 euros sur Amazon.

Avec un volume de 7,5 litres, vous pouvez préparer jusqu’à 10 portions. Il est donc idéal pour les familles nombreuses, ou si vous souhaitez cuisiner toute la semaine. Vous pouvez également congeler une partie de ce que vous cuisinez.

Obtenez la mijoteuse numérique Crock Pot CSC063X pour seulement 74,99 euros

Il est possible de le programmer avec un compte à rebours d’oublier de la surveiller et de garder les aliments au chaud pendant 20 à 30 minutes avec le mode réchauffement, si le dîner est retardé.

Il dispose de un récipient en céramique allant au four, vous pourrez ainsi préparer des recettes à la casserole et les gratiner ou les faire dorer en plaçant le récipient directement dans le four.

C’est une marmite pour préparer toutes sortes de plats : ragoûts, viandes, poissons, légumineuses, légumes, gâteaux, pain, yaourts, desserts et plus encore.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Avec bol amovible il est possible de servir directement du pot à la table, sans utiliser d’assiettes ni de casseroles. Et il peut également être mis au lave-vaisselle.

Selon le fabricant, La cuisson à la mijoteuse est quatre fois moins chère que de le faire avec une cocotte classique sur la vitrocéramique.

Vous pouvez maintenant acheter La mijoteuse numérique Crock Pot CSC063X à 15% de réduction, il reste à seulement 74,99 euros sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.