Boostez la sécurité des passagers ! Indian Railways installe des caméras de vidéosurveillance IP dans 813 gares principales

Indian Railways et son PSU RailTel ont installé des caméras de surveillance CCTV basées sur IP dans 813 gares principales.

En donnant un coup de pouce majeur à la sûreté et à la sécurité des passagers, en particulier des femmes et des enfants, Indian Railways et son PSU RailTel ont installé des caméras de surveillance CCTV basées sur IP dans 813 gares principales de l’Inde. Dans 47 gares supplémentaires, les travaux sont en cours et seront bientôt terminés, a indiqué RailTel dans le communiqué. En outre, d’ici le mois de mars de l’année prochaine, 756 gares supplémentaires devraient être couvertes. Ce projet des chemins de fer indiens couvre toutes les catégories de gares et environ 5 000 gares sont en cours d’exécution par le PSU. Le 25 juin de l’année dernière, le transporteur national avait signé un protocole d’accord avec RailTel pour l’installation de vidéosurveillance dans les gares. Le PSU avait lancé quatre appels d’offres en mai de cette année pour couvrir 456 gares, selon un rapport du PTI.

Ces caméras de vidéosurveillance basées sur IP sont mises en réseau sur un câble à fibre optique et leur flux vidéo est affiché aux postes RPF locaux ainsi qu’à une salle de contrôle de vidéosurveillance centralisée aux niveaux zonal et divisionnaire. Pour garantir une sécurité et une sûreté renforcées dans les locaux ferroviaires, les caméras de vidéosurveillance et les flux vidéo sont surveillés à trois niveaux. Jusqu’à présent, le PSU a terminé les travaux de mise en place d’une salle de contrôle centralisée dans 14 zones des chemins de fer indiens et les travaux sur le reste sont actuellement en cours.

Selon RailTel, pour la surveillance des caméras, du serveur, de l’onduleur et des commutateurs, un système de gestion de réseau (NMS) a également été fourni, qui peut être consulté à partir de n’importe quel navigateur Web par le personnel autorisé. Afin d’assurer une couverture maximale à l’intérieur des locaux ferroviaires, quatre types de caméras IP sont en cours d’installation, notamment le type Dôme, le type Bullet, le type Pan Tilt Zoom et Ultra HD-4k. RailTel a déclaré que cela donnerait un avantage supplémentaire aux responsables de la Force de protection des chemins de fer pour améliorer la sécurité. Les enregistrements de flux vidéo des caméras de vidéosurveillance seront stockés pendant une période de 30 jours, a-t-il ajouté.

