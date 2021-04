Boostez le tourisme de croisière! Croisière ultramoderne entre Surat et Diu; Vérifiez les détails

Essar a déclaré que la nouvelle croisière transformerait le transport côtier sur la côte ouest du pays. (Image: Twitter / Ministre de l’Union, Mansukh Mandaviya)

Croisière à Diu: Le service de croisière entre le port Hazira de Surat et Diu est parti! Un service de croisière entre le port de Hazira à Surat dans le Gujarat et l’île de Diu a été signalé par le ministre d’État des ports, de la navigation et des voies navigables, Mansukh Mandaviya. Il a été lancé mercredi par vidéoconférence. La croisière serait opérée à partir d’un terminal de ferry à Hazira, développé par Essar Ports. Essar a déclaré que la nouvelle croisière transformerait le transport côtier sur la côte ouest du pays, tout en donnant au tourisme côtier du Gujarat une impulsion majeure.

Lors du lancement, le ministre de l’Union Mandaviya a déclaré que le tourisme de croisière et son développement figuraient parmi les principaux objectifs du Centre. Donnant quelques chiffres, il a déclaré que lorsque le Premier ministre Narendra Modi a pris la tête du bureau en 2014, l’Inde comptait environ 1,07 passagers de croisière lakh en un an, et qu’en 2019-20, ce nombre est passé à 4,63 passagers lakh par an. Pendant ce temps, pendant ce temps, les escales de croisière vers les ports indiens sont également passées de 139 à 445, a-t-il ajouté.

Il a également partagé l’objectif de Maritime Vision 2030, selon lequel, d’ici 2030, le Centre espère avoir plus de 350 navires de croisière et plus de trois académies de formation en croisière. En dehors de cela, le Centre espère également avoir plus de 3000 escales de croisière annuelles et 50 passagers de croisière annuels lakh d’ici là.

Le ministre a en outre déclaré que Hazira s’était développée en tant que plaque tournante du tourisme de croisière et que, de ce fait, le tourisme du Gujarat en serait également bénéficié.

Le ferry croisière-passagers qui circulerait entre Surat et Diu s’appelle JAI SOFIA «Mumbai Maiden». Il s’agit d’un ferry à la pointe de la technologie, capable de transporter 300 passagers en un seul voyage.

Le ministère de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, dans un communiqué, a déclaré que la croisière durerait environ 13 à 14 heures d’un côté. Le bateau de croisière dispose de 16 cabines pour accueillir les passagers, et dispose également d’un salon de jeux, de divertissements sur le pont et d’un salon VIP, entre autres. Le ferry opérerait deux voyages aller-retour en une seule semaine, et un côté du voyage pour un passager serait Rs 900. Cependant, ce coût est uniquement pour l’entrée. Si les passagers souhaitent également bénéficier des services de cabine, ils devront payer 3 500 Rs supplémentaires, et 3 000 Rs supplémentaires seront facturés pour le salon VIP, les taxes étant en sus.

