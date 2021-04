Boostez pour la durabilité! ITC Windsor écrit son histoire en tant que premier hôtel au monde à obtenir la certification LEED zéro carbone

Mahesh Ramanujam, président et chef de la direction de l’USGBC, a qualifié la certification LEED Zero d’ITC Windsor de «pionnier d’une nouvelle avancée pour l’industrie dans son ensemble» et de démontrer «un leadership visionnaire vers un avenir régénérateur».

Gros coup de pouce pour le segment de l’hôtellerie en Inde! ITC Hotels raconte l’histoire comme le premier hôtel au monde à obtenir la certification LEED Zéro Carbone! Connu pour son éthique de «luxe responsable», ITC Hotels a été classé comme la plus grande chaîne hôtelière au monde qui possède le nombre maximum de propriétés certifiées Platine, comme certifié par le United States Green Building Council (USGBC). En termes simples, cela fait de l’ITC Windsor de Bengaluru le premier hôtel au monde à obtenir la certification LEED Zéro Carbone.

En l’appelant « une histoire de croissance qui est une histoire de durabilité », le directeur exécutif de l’ITC, Nakul Anand, a souligné la façon dont les projets innovants tels que l’ITC Windsor sont profondément alignés avec « la vision de l’Inde de réduire les émissions » et émergent comme une « force motrice essentielle derrière la transformation des villes et des bâtiments afin qu’ils puissent continuer à soutenir les générations futures ».

Que font les hôtels pour être plus respectueux de l’environnement?

Notamment, le classement mondial de l’ITC Windsor montre comment le secteur de l’hôtellerie indien peut avoir un impact mondial en restant engagé à atteindre la durabilité et le statut net zéro carbone. Avec ses propres générateurs d’éoliennes et utilisant des technologies efficaces telles que des brûleurs à induction, un bloc électrique et l’utilisation d’autres énergies renouvelables, les hôtels lTC se démarquent par leur investissement profond dans la construction écologique et les stratégies de conception qui créent un environnement où tout dioxyde de carbone produit par l’homme retiré de l’atmosphère par des moyens technologiques ou naturels innovants.

Maintenant, cela met en lumière l’importance des bâtiments verts qui intègrent une consommation d’énergie réduite et ouvre la voie à des structures durables au service des générations futures.

«Reconnaissant cela comme un besoin urgent, de nombreuses entreprises en Inde ont demandé au conseil d’administration que tous les nouveaux bâtiments doivent être verts. Il y a également un mouvement pour convertir les actifs immobiliers existants en structures plus durables. Le système HVAC (climatisation) consomme une grande partie de l’énergie de n’importe quel bâtiment. C’est là qu’il est essentiel d’avoir des systèmes en place pour contester et réduire la consommation d’énergie, tout en offrant une qualité d’air intérieur excellente et saine pour les occupants. L’une des innovations les plus intéressantes est l’utilisation de techniques de refroidissement par évaporation traditionnelles, réutilisées dans un avatar moderne à la fois économique et économe en énergie », a déclaré Varun Pahwa, président de Desiccant Rotors International (DRI) à Financial Express Online.

De la cote LEED platine à l’une des premières chaînes hôtelières à éliminer les produits sans plastique à usage unique, à déployer des harmoniseurs de rayonnement et à permettre une cuisine à faible empreinte carbone de la ferme à la table, ITC Hotels a été le pionnier d’initiatives durables révolutionnaires qui ont un impact significatif sur le l’environnement et l’hôtellerie. Comme le résume Nakul Anand, directeur exécutif de l’ITC: «Nous pensons que tout effort pour sauver la planète équivaut à nous sauver nous-mêmes.»

La durabilité n’est plus un mot à la mode pour le monde; il apparaît comme le seul moyen de sauver la planète pour les générations futures.

