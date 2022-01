boostez vos vidéos et payez plus vos créateurs de contenu

Nouvelles connexes

La fin de l’année approche, ce qui signifie pour beaucoup de gens faire le point sur ce qui a été accompli au cours des 12 derniers mois et poser de nouveaux défis pour la prochaine période. Instagram rejoint également cette tradition, en passant en revue les objectifs pour 2022 qui lui permettent de surmonter certaines des critiques reçues ces mois-ci et de se rapprocher du contenu de TikTok, l’application la plus en vogue en Espagne et dans le reste du monde.

Les plans de ce réseau social, propriété de Meta (anciennement Facebook) ne sont pas loin d’être avancés en 2021. Ce qui a commencé comme une plateforme de photographie prioriser la vidéo maintenant et la section de messagerie, en plus de souligner la transparence comme l’un de ses objectifs à atteindre.

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a partagé une vidéo sur son profil détaillant ces résolutions pour 2022. « Nous devrons repenser quel type de réseau social est InstagramParce que le monde change vite et nous devons changer avec lui », explique Mosseri.

Vidéos et créateurs

Le manager met en avant le contenu vidéo comme l’un des protagonistes de cette dernière année, grâce aux Stories, mais surtout, à la section Reels. Selon Mosseri, ces sections continueront d’être l’un des points clés du réseau social pour rivaliser avec le nouveau favori qu’est TikTok. « Nous ne sommes plus seulement une application de partage de photos », dit-il.

Concernant les vidéos, Instagram sait que cela dépend de cette grande communauté de créateurs qui accumulent des followers sur leurs comptes. Pour qu’ils ne décident pas de privilégier d’autres plateformes, ce réseau social développe une série de mesures pour favoriser la monétisation du travail de ces créateurs, et cet objectif continuera d’être très vivant en 2022.

Des postes

Bien qu’Instagram fasse partie de Meta, qui possède également WhatsApp, tous les réseaux sociaux de ce géant technologique ont leur propre section de messagerie où les utilisateurs peuvent envoyer des messages instantanés sans quitter l’application.

Instagram ne partage pas beaucoup de fonctions et fonctionnalités de WhatsApp, mais c’est une partie fondamentale du réseau social. Ni Mosseri ne précise quels seront ces changements qui pourraient atteindre les chats Instagram, bien qu’il soit clair qu’ils ont l’intention de travailler beaucoup pour améliorer leurs fonctions.

Contrôle et transparence

Outre le contenu vidéo, Mosseri souligne également l’importance du contrôle des utilisateurs sur l’application en 2021. « Donner aux gens des options pour façonner Instagram comme cela leur convient le mieux. » Le gestionnaire donne un exemple du contrôle de contenus sensibles ou de la possibilité de masquer certains mots par les modérateurs de certains comptes.

Instagram et Facebook Adrián Raya Omicrono

Avec Facebook, le réseau social a été plongé ce dernier trimestre dans un grand scandale. Plusieurs reportages du Wall Street Journal ont montré des reportages du réseau social lui-même dans lesquels la toxicité d’Instagram est discutée et les conséquences qu’il a sur la santé des adolescents. Pour cette raison, ils ont lancé plus de mesures avec lesquelles ils entendent éloigner les utilisateurs de ce contenu toxique.

En conséquence, Mosseri annonce que l’un des objectifs pour 2022 sera la transparence : « Nous pensons qu’il est important que les gens comprennent comment fonctionne Instagram. » Ils ont déjà essayé cela au milieu de l’année, publiant une déclaration dans laquelle ils expliquaient comment l’application fonctionnait à l’intérieur et son algorithme. Les gestionnaires d’Instagram cherchent avec ces publications à réduire les critiques quant à savoir si l’application donne la priorité à certaines publications ou à d’autres.

