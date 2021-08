Bootsy Bellows de LA ouvre sur le terrain au stade SoFi pour les matchs de la NFL – WWD

La société hôtelière basée à Los Angeles, The h.wood Group dévoilera un salon Bootsy Bellows à l’intérieur du stade SoFi – domicile des Rams de Los Angeles – le 12 septembre.

Pour les fondateurs du groupe h.wood, les entrepreneurs John Terzian et Brian Toll, étendre Bootsy Bellows (leur discothèque phare au 9229 Sunset Boulevard à West Hollywood) pour ouvrir à l’intérieur du stade est une évidence, permettant à la marque hôtelière d’offrir leur expérience de la vie nocturne (avec DJ sets et concerts) sur place aux jeux. L’espace de 2 000 pieds carrés, pouvant accueillir 24 personnes et 80 personnes, est situé au niveau du terrain et remarquablement proche de l’action.

“Depuis que nous sommes tous les deux nés et avons grandi à Los Angeles, c’était notre rêve d’être présent avec l’équipe locale”, a déclaré le duo à WWD dans un communiqué. «Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé avec les Rams et le SoFi Stadium pour créer une expérience de terrain Bootsy Bellows pop-up lors des matchs des Rams. Maintenant que nous avons un domicile permanent au SoFi Stadium, nous ne pourrions pas être plus excités. Il n’y a aucune autre expérience de terrain de sport comme celle-ci nulle part.

Ouvert au milieu de la pandémie en septembre 2020, le SoFi Stadium (également une base pour les LA Chargers) est un espace de 3,1 millions de pieds carrés, ce qui en fait le plus grand stade de la NFL. Pouvant accueillir environ 70 000 à 100 000 invités, il propose 260 suites de luxe et 13 000 sièges premium dans le cadre de Hollywood Park, un établissement de sport et de divertissement de 298 acres développé par le propriétaire et président des Rams de Los Angeles, E. Stanley Kroenke à Inglewood, en Californie. Kroenke a de grands les plans pour l’avenir du SoFi Stadium, notamment l’accueil du Super Bowl LVI en 2022, le championnat national des éliminatoires de football universitaire en 2023 et les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques en 2028.

Un rendu de Bootsy Bellows au SoFi Stadium. Courtoisie

Terzian et Toll gèrent les points chauds les plus animés de LA, des restaurants indépendants et des concepts de vie nocturne qui sont devenus des aimants de célébrités – notamment Delilah (qui s’est récemment étendu à Las Vegas au Wynn Hotel), The Nice Guy, Harriet’s 1 Hotel West Hollywood et SHOREbar, attirant les comme Drake, Dave Chappelle, Kendall Jenner, Justin Bieber et des DJ connus comme Marshmello (qui a surpris la foule à Delilah à LA ce week-end avec un set de deux heures jusqu’à la fermeture).