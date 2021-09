Bopanna et Dodig passent à la phase suivante de l’US Open après avoir gagné en seizièmes de finale

09/04/2021

Le 09/05/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis indien Rohan bopanna, numéro 48 de l’ATP et le joueur croate Ivan Dodig, le numéro 12 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open en une heure et cinquante-huit minutes par 6-3, 4-6 et 6-4 au Monégasque Hugo Nys et au joueur français Arthur Rinderknech, numéros 53 et 213 de l’ATP. Après ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses rivaux à deux reprises, tandis que les vainqueurs l’ont fait 3 fois. De plus, au premier service, Bopanna et Dodig ont eu 89 % d’efficacité, 5 doubles fautes et ont obtenu 68 % des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 96 % et 2 doubles fautes, réussissant à remporter 65 % des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les Américains bélier Rajeev et Joe Salisbury.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.