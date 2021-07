Bopanna et Mirza obtiennent leur place en huitièmes de finale à Wimbledon

03/07/2021 à 21h30 CEST

Les Indiens Rohan bopanna Oui Sania mirza, le numéro 38 de l’ATP et le numéro 160 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en quarante-neuf minutes par 6-3 et 6-1 joueurs britanniques Emily Webley Smith Oui Aidan mchugh. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs de ce match en huitièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue n’a à aucun moment réussi à casser le service, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait à 4 reprises. De plus, Bopanna et Mirza ont été efficaces à 65% au premier service, ont commis une double faute et réalisé 80% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 48% d’efficacité, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à remporter les 52% de points de service. .

Lors des huitièmes de finale, Bopanna et Mirza affronteront les vainqueurs du match entre Escobar Gonzalo Oui Vera Zvonareva contre Jean-Julien Rojer Oui Andreja Klepac.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se produit entre le 28 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Au total, 47 couples participent à cette compétition.