Bopanna et Shapovalov restent en dehors de la finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

30/10/2021

Le à 23h45 CEST

Le joueur kazakh Andrey Golubev, numéro 35 de l’ATP et joueur de tennis monégasque Hugo Nys, numéro 50 de l’ATP remporté par 6-4, 2-6 et 10-4 dans une heure et vingt-sept minutes à l’Indien Rohan bopanna et le joueur de tennis canadien Denis Chapovalov, numéros 45 et 78 de l’ATP en demi-finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont réalisé 61% au premier service, commis 3 doubles fautes et remporté 60% des points de service. Quant au couple vaincu, il a réussi à casser 4 fois le service adverse, obtenu 68% d’efficacité, commis une double faute et réussi à remporter 58% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la finale de la compétition, qui se terminera par la confrontation entre Golubev et Nys contre les Brésiliens. Bruno Soares et Jamie Murray.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) 16 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.