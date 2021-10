Bopp a gagné et conservé le titre

Super, Tuti. Yesica Bopp, championne du monde en titre des poids mouches légères de la World Boxing Association (WBA), a conservé sa couronne vendredi en battant le Vénézuélien par KO technique Johana Zúñiga lors d’un match organisé au Sugar Baby Rojas Combat Palace dans la ville colombienne de Barranquilla.

La célébration du Buenos Aires.

Bopp a gagné confortablement dès le premier tour en affirmant sa vitesse de main accrue et dans le second, il a envoyé la Vénézuélienne sur la toile, qui n’a pas pu contenir l’élan de sa rivale. Au début du troisième, Zúñiga tomba à nouveau et, bien qu’il se releva aussitôt, il ne put contenir les attaques de Bopp, qui a fini par l’assommer au quatrième tour.

A 37 ans, la femme de Buenos Aires cumule 37 victoires, 17 avant la limite, se consolidant depuis 12 ans comme le champion qui a tenu la couronne le plus longtemps. La Vénézuélienne, qui a enregistré un total record de 16 victoires en 16 combats, avec neuf KO, a subi la première défaite de sa carrière de boxeuse.

Le jour de la pesée avec son rival.

« Je pensais que le combat allait se terminer plus tôt, mais elle était assez forte. Au final, les choses se sont bien passées »Bopp a déclaré plus tard. Concernant son avenir dans la boxe, l’Argentine a déclaré qu' »elle continuerait à se battre jusqu’à ce que ma jeunesse m’atteigne ». « Mes plans sont maintenant d’aller combattre aux États-Unis et je me concentre là-dessus », a-t-elle conclu.

Le même soir et dans un combat de super poids coq, l’Argentin Mirco Cuello a éliminé le Colombien Robinson Florez au deuxième tour et l’Argentine Clara Lescurat a remporté par KO technique au deuxième tour le Vénézuélien Kairuan Monténégro dans la lutte pour les poids mouches.

