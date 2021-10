Bopp prêt à défendre son titre en Colombie

Yésica Yolanda Bopp est une femme résiliente. Ça l’a toujours été. Depuis qu’il est adolescent, quand il est clair qu’il n’est pas « attiré par les poupées » et qu’il veut se lancer dans la boxe, à l’âge de 16 ans, à une époque où il y avait très peu de boxeuses dans un sport éminemment macho. A 24 ans, elle était déjà championne du monde et aujourd’hui, à 37 ans, elle figure déjà dans le Guinness Book en tant que boxeuse avec la plus longue durée d’un titre mondial (de 2008 à aujourd’hui, 12 ans et sept mois). Mais, bien sûr, il est habituel que dans sa vie – et dans sa carrière – il y ait des revers qu’il doit surmonter. Il y a des mois, elle en a eu un qui l’a frappée et a changé sa réalité, comme l’annulation de la boxe pré-olympique et, par conséquent, de son rêve olympique. Et voilà, il y a 25 jours, il a ajouté la deuxième défaite de sa carrière (36-2, avec 16 KO). Lors de son premier combat en près de deux ans et demi, il a perdu à Misiones contre Santa Fe Juliana Basualdo. Juste au moment où il est à quelques jours de défendre son sceptre à mouches légères WBA, en Colombie.

Bopp combat la Vénézuélienne Zuniga en Colombie, cherchant à prolonger sa séquence de championne du monde WBA des poids mouches légers.

Mais elle, comme toujours, maintient son courage. « Les pré-olympiques ont été un coup dur, j’étais très excité d’être à Tokyo et d’apporter une médaille à notre pays. Mais pas la défaite de septembre, car elle fait partie du processus, du retour sur le ring, pour se remettre sur les rails, après une longue période sans combat. Mon objectif est dans le 22, de conserver le titre au soir entièrement de la boxe féminine qui se tiendra pour la deuxième fois de l’histoire », confie qui affrontera la Vénézuélienne Johana Zuniga. Mais Tuti continue aussi d’être cette femme « qui veut être plus qu’une boxeuse ». Maman, psychologue sociale, formatrice et permanente dans le travail solidaire, dans cette note elle raconte comment sa vie continue en dehors du ring… -Tu es revenue et tu as perdu, mais tu n’as pas l’air inquiète. Au contraire.

-Non, d’abord parce que je l’ai pris plus comme un retour sur le ring et ensuite parce que je suis rentré dans une catégorie qui n’était pas la mienne, donnant des avantages de poids (NdeR : calcule qu’il a combattu avec 4 kilos de moins que son rival), contre un boxeur avec des bras plus longs et dans un combat en six rounds quand j’ai l’habitude d’aller à 10. On a tout pris en compte, ça pouvait arriver, mais la priorité était de faire un combat préalable avant d’aller chercher le titre.

-Vous apprenez toujours des défaites, qu’avez-vous appris dans ce cas ?

-En tant que tel, il en est ainsi. J’ai appris qu’à mon âge, je dois donner plus d’importance à la douleur, à la récupération… Parfois je pense que je peux tout faire, que quand je m’échauffe tout passe, et ce n’est pas comme ça. Maintenant je souffrais de fasciite plantaire, je me battais infiltré et pendant le combat j’étais attrapé par une traction qui ne me permettait pas de bien marcher. Et moi, qui suis à 80% jambes, j’étais limité. Je ne veux pas que cela m’arrive à nouveau, heureusement je m’entraîne déjà sans douleur.

Yésica a également assisté à la formation dispensée par le programme Huella Saint-Gobain, en plus du don de matériel.

-Comment l’annulation des pré-olympiques vous a-t-elle affecté ?

-Et, ça a été un coup dur, parce que j’étais très excitée d’être une olympienne, de vivre cette expérience, d’apporter une médaille au pays… C’était la gloire de pouvoir être dans le premier Match avec la boxe féminine , j’avais parié là-dessus. La façon de s’entraîner avait changé depuis des mois, car une chose est la boxe professionnelle et une autre est amateur. Dans le second ça prend beaucoup de coups sans forcer, peut-être le contraire de ce à quoi j’étais habitué. On a eu beaucoup de temps à s’entraîner, en se concentrant même sur Cenard, et quand le rêve est tombé, j’ai dû tout réorganiser, retourner sur le terrain professionnel, reprendre ce type d’entraînement… -Comment en êtes-vous arrivé là pour défendre le titre ?

-D’abord très excité car nous allons à nouveau vivre une soirée totalement de boxe féminine, comme cela s’est passé à La Guaira (Venezuela) en 2016. Maintenant, il y aura cinq ou six combats professionnels en Colombie. Et physiquement je vais bien, maintenant sans douleur, et je peaufine tout pour bien arriver au poids, dans ma catégorie (jusqu’à 49 kilos). Rien ne peut échouer. Toute l’envie, toute la colère, le boxeur vénézuélien va prendre en cadeau (rires). Je suis de retour avec Tuti (rires plus fort).

-Quel rêve?

-Je veux toujours avoir ma chance à Las Vegas.

Tuti est une femme éminemment sociale et l’aider génère quelque chose de très spécial. Depuis 2015, il est dans le programme La Huella.

-Et en dehors du ring, comment se passe ta vie ?

-Accompagnant mon mari, Cuervo Silva, qui a gagné en septembre, a conservé le titre et va maintenant pour le record argentin, étant la mère de mon bébé chaque jour plus grand (Ariadna, 6 ans) et rouvrant ma salle de gym au El club Progress in Sarandi. Je n’exerce pas en tant que psychologue social mais je suis toujours impliqué dans des discussions de leadership et maintenant je démarre un nouveau projet de solidarité avec l’Empreinte Saint-Gobain, ce programme qui aide déjà les lieux pauvres depuis 11 ans et je le suis depuis 2015. .

-Quel endroit as-tu choisi maintenant?

-C’est une maison de transition pour garçons et filles (jusqu’à 17 ans) en situation d’urgence, dont les objectifs sont d’assurer le confinement, d’écouter les problèmes des adolescents éloignés de chez eux, et de rechercher des options de réengagement familial et social. Nous sommes allés livrer des matériaux de l’entreprise pour améliorer tout l’extérieur du bâtiment et nous avons assisté à la formation des personnes qui vont le faire, ce qui est une autre contribution du programme. Non seulement le don mais aussi l’enseignement, laissant ainsi une trace. Cela semble mineur mais embellir un tel endroit est important pour ceux qui y vivent, même temporairement.

La Tuti a rencontré deux boxeurs amateurs et ses fans lors de la visite à domicile de transition à Capital Helping.

-Et qu’avez-vous trouvé dans le lieu, vous les ambassadeurs aimez interagir avec les gens, connaître les réalités.

-Oui, il t’arrive toujours quelque chose de spécial quand tu te rends dans l’un des endroits que nous choisissons chaque année pour aider et il arrive que tu sois toujours connecté. Cela m’arrive, avec la salle de boxe que nous avons reconstruite à Concordia et une autre à La Plata. Nous restons en contact pour continuer à aider. Et ici, dans ce centre, il m’est arrivé de rencontrer deux garçons de 14 et 15 ans qui pratiquent la boxe et ça m’a ému. Je discutais avec eux, ils ont apporté leurs gants, nous avons pris une photo et leur avons donné quelques conseils. Je me suis aussi rendu disponible à l’endroit pour y faire une école de boxe.

-Quelle est la principale chose que vous leur avez transmise ?

-Que s’ils veulent réussir, ils doivent se concentrer sur faire de leur mieux, donner tout en cherchant la meilleure version et ne pas rester à mi-chemin. L’important est d’avoir une passion, de faire quelque chose qui vous plait et de tout donner, car si dans la vie vous ne trouvez pas de rêve, de but, vous pouvez vous retrouver sur le pire des chemins… J’ai dit au manager du lieu sur l’importance de la canalisation par le sport, en particulier chez les garçons et les filles qui, à un âge précoce, ont eu des problèmes familiaux. Le sport permet de beaucoup canaliser, il vous motive, il vous emmène vers une autre vie, vers un parcours d’objectifs et de soins, physiquement, dans l’alimentation, dans les pauses… Le sport vous organise et vous donne une raison pour la journée par jour . Je l’ai beaucoup vu en boxe et j’aime beaucoup le transmettre.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE